На Волгоград с южной окраины надвигается грозовой фронт

В Волгограде в ближайшее время может разразиться обещанная синоптиками и МЧС гроза. Как сообщает ИА «Высота 102», с южной окраины на центр города надвигается грозовой фронт. Приближение стихии запечатлел фотограф информагентства.





Напомним, что региональное управление МЧС предупредило жителей Волгограда о возможной непогоде днем 22 июня.

– С сохранением до конца суток, а также ночью и днем 23 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





В случае возникновения опасной ситуации спасатели рекомендуют жителям Волгограда звонить по телефону «101». Сами же горожане надеются, что в случае ливня с обилием осадков справятся ливневые стоки.

– Очень не хотелось бы снова захлебнуться водой по дороге с работы домой, – говорят жители Дзержинского района. – Иначе коммунальным службам придется выгонять снегоуборщики для борьбы с осадками.

Фото: Алексей Костяков / ИА "Высота 102"