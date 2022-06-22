Экономика

Волгоградские предприятия получат высокотехнологичные битумы и масла «Газпром нефти»

Экономика 22.06.2022 17:16
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22.06.2022 17:16


Правительство Волгоградской области и компания «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Андрей Бочаров и председатель правления Александр Дюков.

Благодаря достигнутой договоренности, сообщает ИА «Высота 102», в наиболее выигрышном положении окажутся предприятия агропромышленного комплекса. Компания поставит в регион расширенный ассортимент смазочных материалов для автомобильной техники и индустриального оборудования, в том числе предприятия АПК получат высокотехнологичные масла G-Profi.

– Аграрный комплекс – один из наиболее значимых секторов экономики региона, для которого ежегодно требуется свыше 8 тысяч тонн смазочных материалов. В рамках соглашения мы будем наращивать поставки в Волгоградскую область высокотехнологичных масел с расширенной сервисной поддержкой для потребителей, – прокомментировал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.  

Промышленным предприятиям специалисты «Газпром нефти» готовы предложить экспертизу оборудования с помощью цифрового сервиса G-Lab и профессиональную помощь в подборе смазочных материалов.

Компания планирует также сотрудничать с регионом в сегменте дорожного строительства. Соглашением предусмотрено увеличение поставок полимерно-битумных вяжущих, мастик, герметиков, стыковочных лент и защитно-восстанавливающих составов.  Комплексное применение инновационных материалов, разработанных специалистами «Газпром нефти», существенно увеличит срок службы покрытий на инфраструктурных объектах Волгоградской области.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

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