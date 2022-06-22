Экономика

Cбербанк предлагает ипотеку с господдержкой по сниженной процентной ставке

Экономика 22.06.2022 11:18 Новости компаний
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22.06.2022 11:18 Новости компаний


В Сбере сообщили о возможности снизить ставку по ипотеке с господдержкой в соответствии с предложением Президента РФ Владимира Путина выдавать льготную ипотеку по ставке 7% годовых, озвученным на Петербургском международном экономическом форуме. Благодаря специального предложению от Сбера минимальная ставка по данной программе на приобретение жилья на первичном рынке будет ниже при использовании сервиса электронной регистрации сделки от Домклик, а также страховании жизни и здоровья заёмщика. 
Также в пресс-службе банка сообщили оснижении ставки на строительство жилого дома в рамках программы с господдержкой на 2 процентных пункта при подключении услуги страхования жизни и здоровья. Строительство дома возможно как по договору подряда, так и своими силами – банк не ограничивает клиента в выборе. 
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:
«Мы начали приём предварительных заявок на льготную программу ипотеки с господдержкой сразу после её анонсирования президентом страны на ПМЭФ. За эти дни клиенты уже подали почти 3 тысячи заявок на программу с обновленными условиями. А наше предложение снизить ставку за счет использования сервиса электронной регистрации позволит большему числу россиян улучшить свои жилищные условия». 
Программа «Господдержка» очень популярна у клиентов Сбера. По данным Домклик, за январь-май 2022 года по ней выдано 53,6 тыс. кредитов на общую сумму 138,8 млрд рублей. В пятёрку регионов-лидеров по объёму выдачи по программе вошли Москва (16,6 млрд рублей), Санкт-Петербург (14,4 млрд), Московская область (9,6 млрд), Свердловская область (8 млрд) и Краснодарский край (5,8 млрд). Подать заявку на ипотеку с господдержкой по сниженной ставке можно онлайн на Домклик.

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