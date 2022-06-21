Работники Волжского абразивного завода стали донорами крови

Общество 21.06.2022 07:50 Новости компаний
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21.06.2022 07:50 Новости компаний
Сотрудники Волжского абразивного завода присоединились к глобальной акции и сдали кровь в честь Всемирного дня донора, отмечаемого 14 июня. В минувшую пятницу работники предприятия стали донорами при поддержке Волгоградского областного центра крови.
<«Донорство крови — акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни» — именно так звучит лозунг Всемирного дня донора в этом году. Ежегодно люди на всех континентах безвозмездно дарят другим шанс на новую жизнь.
Работники Волжского абразивного завода регулярно участвуют в акции. Но в этом году большинство сотрудников сдавали кровь в первый раз. Заменить человеческую кровь искусственной до сих пор невозможно. Поэтому потребность в донорах по-прежнему остается высокой.
Инженер-лаборант ОАО «ВАЗ» Анастасия Васильевна Григораш уверена, что подобные мероприятия очень важны в современном мире. Сотрудница завода призналась, что впервые стала донором.
— Когда на заводе прошел клич на сбор людей для безвозмездной сдачи крови, я тут же записалась для принятия участия в акции. Хотя до этого кровь никогда не сдавала, как-то не было подходящей возможности, — поделилась Анастасия. — Спасибо руководству нашего предприятия и администрации Волгоградского областного центра крови, что организовали такое полезное мероприятие. Честно признаться, было довольно волнительно. Но персонал Волгоградского областного центра крови принял нас очень душевно и оказывал всяческую поддержку.
Заведующая отделом комплектования донорских кадров Волгоградского областного центра крови Елена Скрынникова отметила важность донорства и поблагодарила сотрудников Волжского абразивного завода за проявленную инициативу в таком важном и нужном деле.
— Ежегодно на базе нашего центра проходят различные акции. Мы рады, что многие организации не остаются равнодушными и принимают активное участие в этих мероприятиях. Это очень приветствуется, потому что кровь и ее компоненты всегда востребованы. Быть донором — это очень почетно, а также полезно для собственного здоровья. Это омоложение организма и профилактика многих болезней. Пополнять запасы банка крови необходимо, так как велика потребность. Поэтому приходите сдавать кровь, всегда рады сотрудничать!
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