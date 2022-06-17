Общество

Одной гальки – 120 тонн: в Волгограде достраивают крупнейший детский бассейн России

Общество 17.06.2022 13:13
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17.06.2022 13:13


В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде сегодня, 17 июня, готовятся к наполнению водой одного из крупнейших детских бассейнов в России. Как сообщает ИА «Высота 102», поблизости с  «Волгоград Ареной» уже завершена укладка гидроизоляции чащи бассейна и газона на двух островках. Фотограф информагентства снял с высоты строительство объекта.

– Сегодня мы переходим к заключительным работам постройки детского водоема площадью 2,5 тысяч квадратных метров и глубиной 60 сантиметров, – рассказал корреспонденту информагентства директор ЦПКиО Андрей Еркин. – Уже в начале следующей недели начнем заполнять бассейн водой. Объем воды будет составлять около 1500 тысяч кубометров. 



На строительстве крупнейшего в России детского бассейна под открытым небом задействованы ежедневно порядка 20 рабочих и трех единиц спецтехники. На начальном этапе строительства на всей площади водоема были нанесены десятисантиметровые слои песка и пескоцемента.  


По словам Андрея Еркина, вокруг бассейна высадят 20 лиственных деревьев и уложат газон, а уже к осени возле здесь появятся и хвойные растения. Запуск зоны водных развлечений запланирован на июль этого года.

– Дно бассейна будет усыпано галькой, – говорит директор ЦПКиО. – Для этого нам пришлось привезти около 120 тонн морской гальки. Помимо этого, на зеленом островке посередине бассейна у нас будет находится арт-объект «Шишка», а неподалеку от него появится водопад: бетонные блоки для конструкции водопада установят уже в ближайшее время. 


Проектировщики подумали и о безопасности маленьких посетителей. На территории бассейна будут работать современные очистительные сооружения, соответствующие, по словам Еркина, всем стандартам качества.  

– Объект будет работать круглый год, – говорит директор парка. – Летом это будет бассейн для детей, весной и осенью он прослужит водоемом для прогулок на лодках, а зимой здесь появится полноценный каток. Ледовый каток будет также одним из крупнейших в нашем городе.



В скором времени на территории ЦПКиО также запустят водный аттракцион «Ниагара. 

– Сначала на лодке посетители будут подниматься на горку высотой 12 метров, – рассказывает Андрей Еркин. – И после подъема посетители в лодке вместе с водой резко спускаются вниз. Изюминкой аттракциона станет именно резкий спуск и сильные брызги. Данную идею мы взяли у своих итальянских коллег в городе Римини.


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