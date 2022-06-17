Волжская ГЭС сбрасывает лишнюю воду из волгоградского водохранилища

Общество 17.06.2022 11:44
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17.06.2022 11:44
Росводресурсы скорректировали ранее установленный режим работы для Волжской ГЭС, которой предстоит увеличит сброс воды. С 17 по 20 июня текущего года сбросные расходы составят 11500 ± 500 куб.м/с.
Ранее, напомним, они составляли 9000 - 10000 куб.м/с.
- Режимы установлены в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой, в целях не превышения допустимой отметки кратковременной форсировки 15,2 БС в верхнем бьефе у плотины Волгоградского гидроузла и обращением ПАО «РусГидро», - сообщили в пресс-службе Волжской ГЭС.
Волжская ГЭС - самая крупная гидравлическая электростанция Волжско-Камского каскада ГЭС и Европы. Ее установленная мощность составляет 2734 МВт (2,7 ГВт). Среднегодовая выработка электроэнергии - 11,1 млрд кВт/ч.
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