Андрей Бочаров и Ольга Голодец подписали соглашение на ПМЭФ-2022

В Санкт-Петербурге 17 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и зампредседателя Правления Сбербанка Ольга Голодец подписали соглашение, которое поспособствует внедрению современных цифровых технологий в здравоохранение и социальную сферу Волгоградской области.

– В соглашении отражены намерения сторон в расширении взаимовыгодного сотрудничества по внедрению цифровых технологий, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач в транспортной и социальной сферах, – сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. – Одним из таких перспективных проектов является «Карта жителя Волгоградской области»: она призвана заменить проездной, банковскую карточку и ряд электронных документов, ею можно расплачиваться в магазинах, записываться в поликлинику, отслеживать оформление электронных документов, сюда могут начисляться соцвыплаты. Новый сервис также поможет реализовать задачи автоматизации льготного питания школьников, обеспечить предоставление мер финансовой поддержки местным товаропроизводителям и многое другое.

Напомним, что на экономическом форуме волгоградской делегацией уже подписаны соглашения с АО «Сбербанк Лизинг» и Санкт-Петербургом. Представители региона провели встречи с коллегами из Краснодарского Края, Омской области, Луганской Народной Республики.

– 17 и 18 июня запланировано подписание еще ряда соглашений, а также участие в пленарном заседании и профильных дискуссионных сессиях, – уточняют в администрации Волгоградской области.