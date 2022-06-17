Экономика

Андрей Бочаров и Ольга Голодец подписали соглашение на ПМЭФ-2022

Экономика 17.06.2022 11:28
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17.06.2022 11:28


В Санкт-Петербурге 17 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и зампредседателя Правления Сбербанка Ольга Голодец подписали соглашение, которое поспособствует внедрению современных цифровых технологий в здравоохранение и социальную сферу Волгоградской области.

– В соглашении отражены намерения сторон в расширении взаимовыгодного сотрудничества по внедрению цифровых технологий, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач в транспортной и социальной сферах, – сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. – Одним из таких перспективных проектов является «Карта жителя Волгоградской области»: она призвана заменить проездной, банковскую карточку и ряд электронных документов, ею можно расплачиваться в магазинах, записываться в поликлинику, отслеживать оформление электронных документов, сюда могут начисляться соцвыплаты. Новый сервис также поможет реализовать задачи автоматизации льготного питания школьников, обеспечить предоставление мер финансовой поддержки местным товаропроизводителям и многое другое.

Напомним, что на экономическом форуме волгоградской делегацией уже подписаны соглашения с АО «Сбербанк Лизинг» и Санкт-Петербургом. Представители региона провели встречи с коллегами из Краснодарского Края, Омской области, Луганской Народной Республики. 

– 17 и 18 июня запланировано подписание еще ряда соглашений, а также участие в пленарном заседании и профильных дискуссионных сессиях, – уточняют в администрации Волгоградской области. 

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