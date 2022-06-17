В центре Волгограда эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»

В Центральном районе Волгограда в очередной раз посетителей и персонал ТРК «Европа Сити Молл» попросили на выход. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 17 июня, на месте работают оперативные службы.

— В администрацию торгового объекта поступили письма с угрозами минирования, — рассказали информагентству в экстренных службах.

Известно, что сигнал поступил утром после 10.00. В настоящий момент идет обследование торговых залов и подсобных помещений.

Также сегодня примерно в 09.00 очевидцы сообщили о стягивании пожарных машин к зданию детско-юношеского центра в Волгограде.

— Наш объект один из самых больших среди образовательных учреждений, — пояснила ИА «Высота 102» директор ГДЮЦ Татьяна Минина. — Сегодня проводились плановые учения. Проверяли функционирование системы пожарной безопасности. В 10.00 учения завершились. Нам разрешили войти в здание.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области факт учений подтвердили. Подобные тактические мероприятия проходят каждый год по специальному плану, уточнили в спасательном ведомстве.

Читайте также:

В Волгограде из-за угроз эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»

В Волгограде снова эвакуировали госуниверситет из-за письма с угрозами