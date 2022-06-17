Происшествия

В центре Волгограда эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»

Происшествия 17.06.2022 10:45
0
17.06.2022 10:45


В Центральном районе Волгограда в очередной раз посетителей и персонал ТРК «Европа Сити Молл» попросили на выход. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 17 июня, на месте работают оперативные службы. 

— В администрацию торгового объекта поступили письма с угрозами минирования, — рассказали информагентству в экстренных службах. 

Известно, что сигнал поступил утром после 10.00. В настоящий момент идет обследование торговых залов и подсобных помещений. 

Также сегодня примерно в 09.00 очевидцы сообщили о стягивании пожарных машин к зданию детско-юношеского центра в Волгограде. 

— Наш объект один из самых больших среди образовательных учреждений, — пояснила ИА «Высота 102» директор ГДЮЦ Татьяна Минина. — Сегодня проводились плановые учения. Проверяли функционирование системы пожарной безопасности. В 10.00 учения завершились. Нам разрешили войти в здание.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области факт учений подтвердили. Подобные тактические мероприятия проходят каждый год по специальному плану, уточнили в спасательном ведомстве. 

Читайте также: 

В Волгограде из-за угроз эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»

В Волгограде снова эвакуировали госуниверситет из-за письма с угрозами

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
17.06.2022 11:09
Происшествия 17.06.2022 11:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2022 09:33
Происшествия 17.06.2022 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2022 13:23
Происшествия 16.06.2022 13:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2022 12:06
Происшествия 16.06.2022 12:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2022 10:51
Происшествия 16.06.2022 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2022 18:33
Происшествия 15.06.2022 18:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2022 16:59
Происшествия 15.06.2022 16:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2022 15:26
Происшествия 15.06.2022 15:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2022 13:18
Происшествия 15.06.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2022 11:27
Происшествия 15.06.2022 11:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2022 11:10
Происшествия 15.06.2022 11:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2022 09:32
Происшествия 15.06.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2022 20:39
Происшествия 14.06.2022 20:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2022 19:18
Происшествия 14.06.2022 19:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2022 17:51
Происшествия 14.06.2022 17:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:09
Под Волгоградом в сгоревшем доме нашли тела двух человекСмотреть фотографии
11:04
Депутат Госдумы оценил шансы Волгоградской области на рывок в экономикеСмотреть фотографии
10:45
В центре Волгограда эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
10:24
Погибшего в ходе СВО волгоградского разведчика представили к ордену МужестваСмотреть фотографии
10:02
В суд Москвы «дочка» Google подала заявление о банкротствеСмотреть фотографии
10:00
Губернаторы Волгоградской области и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде заводчицу мейн-кунов обхитрил аферистСмотреть фотографии
09:27
Под Волгоградом чиновников поймали на разбазаривании земель вдоль трассыСмотреть фотографии
08:53
«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает безопасность сотрудниковСмотреть фотографии
06:28
Несовершеннолетний ребенок судьи в Волгограде оказался крупным владельцем недвижимостиСмотреть фотографии
21:52
Coca-Cola исчезнет с полок магазинов в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:42
Пять районов Волгограда останутся без света 17 июняСмотреть фотографии
19:30
«У нас там человек человеку – волк»: беженец из ДНР о голодном месяце в Мариуполе и новой жизни в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:25
Волжанка спалила сигаретой ферму в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:01
Вузы Волгограда поднялись в топ-20 по уровню зарплат выпускников в РоссииСмотреть фотографии
17:57
Цены на картошку, морковь и мясо растут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:37
«Заломят цены, как в том году»: волгоградцы уже не ждут официального открытия пляжейСмотреть фотографии
16:40
Замгубернатора Бахин встретился с заместителем председателя правительства ЛНРСмотреть фотографии
16:02
Банк «Открытие»: 94% жителей ЮФО не против параллельного импорта в Россию товаров и оборудованияСмотреть фотографии
15:49
В пруд ЦПКиО выпустили семь умеющих фыркать и пищать черепахСмотреть фотографии
15:28
Житель Волгограда ответит за воровство денег с банковских карт стариковСмотреть фотографии
14:29
Под Волгоградом из-за долгов на 24 млн отключат электричество в 10 СНТСмотреть фотографии
13:58
МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решенийСмотреть фотографии
13:40
Уличного художника Philippenzo осудили в Волгограде за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде объявили экстренную эвакуацию ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
12:42
Прямые чартеры в Анталью запускают 3 июля из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:29
В Госдуме предложили наделять статусом ветеранов боевых действий гражданских лицСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде экстренно эвакуировали пассажиров и персонал аэропортаСмотреть фотографии
11:36
Глава Волгоградского облсуда и его замы отчитались о доходах за 2021 годСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде скончался почетный ветеран МВД Юрий ТоргашиковСмотреть фотографии
 