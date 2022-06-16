Глава Волгоградского облсуда и его замы отчитались о доходах за 2021 год

В Волгограде руководители областного суда обнародовали сведения о доходах за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документацию, самый высокий доход – 4 478 218 рублей – задекларировал председатель суда Алексей Глухов.

Согласно опубликованной в открытом доступе информации, Алексей Анатольевич имеет в собственности квартиру площадью более 99 квадратных метров, земельный участок в 1000 кв.м., а также садовый дом площадью 72 квадратных метра. Ездить председатель Волгоградского областного суда в свободное от работы время предпочитает на автомобиле марки Mazda СХ-7, для которого арендует гараж площадью 35 квадратных метров вместе с землей.

Значительно поправить свое финансовое положение Алексей Глухов в прошлом 2021 году смог за счет продажи имущества. Вероятнее всего, председатель Волгоградского областного суда продал земельный участок площадью 1231 квадратный метр и жилой дом на 37,6 "квадратов". Разница в доходах, по сравнению с 2020 годом, составила 426 234 рублей (по итогам 2020-го он задекларировал 4 051 984 рублей). Супруга главы волгоградского облсуда задекларировала 1 791 911 рублей, полученные в том числе за счет продажи имущества.

Заместитель председателя Волгоградского областного суда Александр Клочков внес в декларацию за 2021 год сумму в размере 3 746 769 рублей. В собственности у него квартира площадью 65,5 квадратных метра и автомобиль Kia Sportage. Александр Владимирович также пользуется квартирой в 71 квадратный метр, небольшим земельным участком и садовым домом. Доход Клочкова за год сократился более чем на 100 тысяч рублей. По итогам 2020-го заместитель председателя Волгоградского областного суда декларировал 3 847 026 рублей.

Елена Манаенкова, еще один заместитель Алексея Глухова, заработала за прошлый год заработала, как и ее коллега, меньше, чем в 2020 году. По итогам 2021-го Елена Николаевна задекларировала 3 708 430 рублей, тогда как в предыдущем 3 762 846 рублей. В собственности у заместителя председателя облсуда две квартиры, а также иномарка Hyundai Solaris. В пользовании – земельный участок в 1000 кв.м. и дачный дом в 96 "квадратов".

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»