В Волгограде определили ответственного за новые очистные сооружения









Департамент городского хозяйства администрации Волгограда будет отвечать за содержание и эксплуатацию ливневой системы водоотведения и локальных очистных сооружений стоимостью более 1 миллиарда рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект решения Волгоградской городской думы опубликован на сайте представительного органа власти. Соответствующий пункт добавлен в положение о департаменте дорожного хозяйства.

Напомним, что новые очистные сооружения долгое время были бесхозными, на что в декабре 2021 года указали аудиторы КСП Волгограда. Прокуратура Волгоградской области провела проверку.

В ходе надзорной проверки, которая прошла в марте текущего года, было установлено, что строительство 13 очистных сооружений сточных вод на водовыпусках в Волгу завершилось в Волгограде в ноябре 2021 года. Разрешение на их ввод в эксплуатацию было подписано в декабре 2021 года, но в муниципальную собственность сооружения не приняты, на баланс муниципальных организаций для надлежащего обслуживания и содержания не переданы.

По представлению надзорного ведомства муниципалитет принял на баланс очистные сооружения, которые построили в Волгограде по нацпроекту «Экология». В апреле текущего года сообщалось, что указанные объекты переданы в оперативное управление МБУ «Северное».

Напомним, ранее в контрольно-счетной палате высказывали обеспокоенность тем, что новые очистные сооружения, которые построили в городе за последние годы, не имеют хозяина. Аудиторы опасались, что построенные очистные сооружения при их использовании без технического обслуживания могут утратить эксплуатационные и функциональные характеристики. В таком случае расходы на строительство, а это более миллиарда рублей, будут являться безрезультативными.