В Волгограде новые очистные сооружения за миллиард вывели из тени









Муниципалитет по представлению прокуратуры принял на баланс очистные сооружения стоимостью более 1 миллиарда рублей, которые построили в Волгограде по нацпроекту «Экология», сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

В ходе надзорной проверки, которая прошла в марте текущего года, было установлено, что строительство 13 очистных сооружений сточных вод на водовыпусках в Волгу завершилось в Волгограде в ноябре 2021 года. Разрешение на их ввод в эксплуатацию было подписано в декабре 2021 года, но в муниципальную собственность сооружения не приняты, на баланс муниципальных организаций для надлежащего обслуживания и содержания не переданы.

- В этой связи прокурором города главе Волгограда внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого на сооружения зарегистрировано право муниципальной собственности и они переданы в оперативное управление МБУ «Северное». В настоящее время учреждение приступило к эксплуатации указанных объектов, - сообщила Черединина.

Напомним, что в декабре 2021 года на эту проблему указывали аудиторы КСП Волгограда . Тогда в контрольно-счетной палате высказывали обеспокоенность тем, что новые очистные сооружения, которые построили в городе за последние годы, не имеют хозяина. Аудиторы опасались, что построенные очистные сооружения при их использовании без технического обслуживания могут утратить эксплуатационные и функциональные характеристики. В таком случае расходы на строительство, а это более миллиарда рублей, будут являться безрезультативными.



