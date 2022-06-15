Волгоградцы лишились спокойного сна из-за мусоровозов-полуночников

Жители Красноармейского района Волгограда пожаловались в редакцию ИА «Высота 102» на работу регионального оператора по обращению с ТКО. По словам горожан, мусоровозы «Ситимтик-Волгоград» не дают им нормально спать, приезжая собирать отходы ближе к полуночи. В подтверждение своих слов читатели информационного агентства прислали видео, записанное накануне.

– Хотелось бы и пожаловаться, и одновременно задать риторический вопрос тому, кто организует сбор отходов во дворах многоквартирных домов поздно вечером. Чем вы, господа, думаете? Неужели нет времени в течение дня, чтобы осуществить уборку? – пишет жительница дома №37 по проспекту Героев Сталинграда. – Как только началось лето, мы в прямом смысле слова перестали вовремя засыпать. Варианта два: либо мы ждем, когда мусоровозы уедут, либо просыпается от жуткого грохота, если уже спасли, и потом снова пытаемся уснуть. Ладно мы, взрослые... Представляю себе негодование тех, у кого просыпаются маленькие дети.

По словам волгоградки, полуночные визиты мусоровозов начались с наступлением лета.

– Зимой они почему-то ездили к нам только в дневное время. Как только наступило лето и мы открыли окна, чтобы наслаждаться во время сна прохладой, начался этот грохот под окнами. Кстати, в прошлом году бригады будили нас по утрам – регулярно приезжая в пять утра и раньше.

Судя по видео, которое читатели «Высоты 102» предоставили сегодня, накануне мусоровоз приехал к ним в 23.44.

– Если не ошибаемся, в нашем регионе еще действует закон о тишине, и его кое-кто нарушает, – добавляют жители Красноармейского района.