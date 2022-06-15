В Волгоградской области водитель погиб в перевернувшейся машине









В Котельниковском районе 54-летний водитель погиб в машине, улетевшей в кювет. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в седьмом часу вечера.





«Дэу Нексия» двигалась со стороны х. Поперечный в сторону автодороги «Котельниково-Выпасной», но на 16 км. трассы водитель не справился с управлением и машина съехала в правый кювет.





Автомобиль опрокинулся, а водитель скончался на месте.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области.