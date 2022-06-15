В Волгоградской области водитель погиб в перевернувшейся машине

Происшествия 15.06.2022 11:27
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15.06.2022 11:27
В Котельниковском районе 54-летний водитель погиб в машине, улетевшей в кювет. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в седьмом часу вечера.
«Дэу Нексия» двигалась со стороны х. Поперечный в сторону автодороги «Котельниково-Выпасной», но на 16 км. трассы водитель не справился с управлением и машина съехала в правый кювет.
Автомобиль опрокинулся, а водитель скончался на месте.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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