Происшествия

В Волгоградской области водитель погиб в перевернувшейся машине

Происшествия 15.06.2022 11:27
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15.06.2022 11:27



В Котельниковском районе 54-летний водитель погиб в машине, улетевшей в кювет. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в седьмом часу вечера. 

«Дэу Нексия» двигалась  со стороны х. Поперечный в сторону автодороги «Котельниково-Выпасной», но на 16 км. трассы водитель не справился с управлением и машина съехала  в правый кювет. 

Автомобиль опрокинулся, а водитель  скончался на месте.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области. 

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