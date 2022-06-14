Телеком

«Технологии выгоды»: «Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир

Телеком 14.06.2022 11:49
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14.06.2022 11:49


«Ростелеком» в Ростовской и Волгоградской областях запустил акцию «Лучший старт», в рамках которой предлагает новым абонентам подключить домашний интернет, интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink и мобильную связь за 444 рубля. Акция продлится до конца лета, по 31 августа. 
Пакет сервисов включает интернет на скорости до 200 Мбит/с*, видеосервис Wink со 176 каналами и 25 тысячами фильмов и сериалов, а также мобильную связь с лимитом 1200 минут, 50 Гб трафика и 500 СМС в месяц.  
Лето — традиционный сезон для отпусков и отдыха, поэтому мы на этот период снизили цены на наши наиболее востребованные сервисы, без которых сегодня невозможно представить комфортное времяпровождение. Благодаря высокой скорости, разнообразному контенту и доступной связи “Лучший старт” сразу наглядно показывает открывающиеся перед пользователем широкие цифровые возможности, — рассказала директор по работе с массовым сегментом региона «Юг» ПАО «Ростелеком» Анна Роднова.
Помимо основных сервисов тарифный план предполагает безлимитное общение для всех членов семьи абонента внутри сети «Ростелекома», а также неограниченный трафик на популярные мессенджеры и социальные сети. Кроме того, клиент в первый месяц бесплатно получит один из популярных антивирусов (ESET NOD32, Dr.Web, Kaspersky Internet Security и другие), решение для родительского контроля и скидки на дополнительные услуги. 
Я рад, что достаточно дешево подключил по акции связь и телевидение со скоростью, в два раза превосходящую ту, что была у меня ранее от другого провайдера и стоила дороже, чем весь пакет от “Ростелекома”. Пока моей семье всего хватает, но уже мы видим, что в Wink есть и более объемные предложения по количеству ТВ-каналов и фильмов, поэтому на лето присматриваем подходящий тариф, — поделился абонент «Ростелекома» из Краснодара Дмитрий Тарасов. 
Видеосервис Wink специально разработан для организации семейного досуга. Онлайн-кинотеатр объединяет более 60 000 фильмов и сериалов в FullHD и 4К и свыше 400 ТВ-каналов. Смотреть контент можно одновременно на пяти устройствах, причем при переходе с одного на другое сохраняется история просмотра и фильм начинается с нужного места. С приставкой Wink+ пользователь получает еще больше возможностей. Сервис имеет голосовое управление, которое может находить и включать любимые фильмы и сериалы, запускать и переключать телеканалы, а также управлять громкостью и воспроизведением. Приставка дает доступ к сотням современных игр благодаря GeForce NOW и позволяет просматривать изображения с камер видеонаблюдения «Умного дома». 
Узнать подробнее об услугах и сервисах «Ростелекома» можно по телефону 8 800 100 0 800 на официальном сайте компании.    
* при наличии технической возможности. 

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