Словно гигантское безе: космонавт Корсаков показал с МКС волгоградское озеро Эльтон









Необычными фото российских озер, сделанных из иллюминатора Международной космической станции, поделился космонавт Сергей Корсаков. Как сообщает ИА «Высота 102», на своей странице в социальной сети он опубликовал девять снимков, на которых оказалось и озеро Эльтон, расположенное в Волгоградской области.

- Россия — огромная страна, в которой красоты рукотворные соседствуют с красотами природными. Водные каналы и другие подобные ресурсы отличаются между собой: каждый из них индивидуален и интересен! Отложите все дела и полюбуйтесь на самые живописные озера России, - советует космонавт.

Эльтон из космоса выглядит как огромное белое пятно с кремовой полосой. С борта МКС озеро напоминает гигантское безе или огромный ледник, над которым проплывают одинокие облака. Своими ассоциациями вы можете поделиться в комментариях.

Справка.

Соленое озеро Эльтон расположено в Палласовском районе Волгоградской области на границе с Казахстаном. Это самое большое по площади минеральное озеро Европы и одно из самых минерализованных в мире. Площадь озера составляет 152 кв.км. Оно заполнено насыщенным солевым раствором (рапой), который весной распресняется. Глубина озера достигает 5-7 см летом и до 1,5 метра весной.

Автор фото Сергей Корсаков, ВКонтакте