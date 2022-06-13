Словно гигантское безе: космонавт Корсаков показал с МКС волгоградское озеро Эльтон

Общество 13.06.2022 15:32
0
13.06.2022 15:32
Необычными фото российских озер, сделанных из иллюминатора Международной космической станции, поделился космонавт Сергей Корсаков. Как сообщает ИА «Высота 102», на своей странице в социальной сети он опубликовал девять снимков, на которых оказалось и озеро Эльтон, расположенное в Волгоградской области.
- Россия — огромная страна, в которой красоты рукотворные соседствуют с красотами природными. Водные каналы и другие подобные ресурсы отличаются между собой: каждый из них индивидуален и интересен! Отложите все дела и полюбуйтесь на самые живописные озера России, - советует космонавт.
Эльтон из космоса выглядит как огромное белое пятно с кремовой полосой. С борта МКС озеро напоминает гигантское безе или огромный ледник, над которым проплывают одинокие облака. Своими ассоциациями вы можете поделиться в комментариях.
Справка.
Соленое озеро Эльтон расположено в Палласовском районе Волгоградской области на границе с Казахстаном. Это самое большое по площади минеральное озеро Европы и одно из самых минерализованных в мире. Площадь озера составляет 152 кв.км. Оно заполнено насыщенным солевым раствором (рапой), который весной распресняется. Глубина озера достигает 5-7 см летом и до 1,5 метра весной.
Автор фото Сергей Корсаков, ВКонтакте
Реклама
В ЦПКиО Волгограда зрители увидели в небе флаг России13.06.2022 09:21
Общество 13.06.2022 09:21
«Как раньше уже не будет»: волгоградский врач ответила на 6 вопросов о послеродовой депрессии12.06.2022 22:14
Общество 12.06.2022 22:14
В храме Волгограда рассказали о чуде на Святую Троицу12.06.2022 18:43
Общество 12.06.2022 18:43
В центре Волгограда 130 волонтеров пронесли флаг России12.06.2022 17:41
Общество 12.06.2022 17:41
В центре Волгограда на фасаде дома появился потрет Героя России12.06.2022 16:40
Общество 12.06.2022 16:40
Волгоградстат опубликовал данные о самых высоких зарплатах12.06.2022 15:51
Общество 12.06.2022 15:51
Стало известно состояние водителя после ДТП с отбойником в Волгограде12.06.2022 15:02
Общество 12.06.2022 15:02
«Этим камням миллион лет»: в центре Волгограда открыли уникальный эко-парк12.06.2022 14:13
Общество 12.06.2022 14:13
День России в Волгограде начался с проноса 60-метрового флага и концерта12.06.2022 11:46
Общество 12.06.2022 11:46
В Волгограде 12 июня ограничат продажу алкоголя12.06.2022 08:25
Общество 12.06.2022 08:25
Поклонников «Радио России» в Волгограде с 14 июня ждут ограничения12.06.2022 08:15
Общество 12.06.2022 08:15
В центре Волгограда в День России ограничили движение12.06.2022 07:50
Общество 12.06.2022 07:50
«Они более русские, чем мы»: глава общественной палаты Волгограда Евгений Князев побывал в разрушенном Мариуполе11.06.2022 21:15
Общество 11.06.2022 21:15
Волгоградцы открыли дикие пляжи11.06.2022 17:33
Общество 11.06.2022 17:33
МЧС предупредило о граде вечером 11 июня в Волгоградской области11.06.2022 15:28
Общество 11.06.2022 15:28