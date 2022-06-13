Под Волгоградом сельхозрабочий утонул на угнанном тракторе

Происшествия 13.06.2022 10:08
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13.06.2022 10:08
Смертельным исходом завершилась поездка сельхозрабочего на угнанном тракторе в Светлоярском районе Волгоградской области.
Как сообщили в региональном главке МВД, мужчина рано утром совершил угон трактора «МТЗ-80», который был припаркован на полеводческом стане в 2,5 км от села Райгород.
По предварительной информации, угонщик, двигаясь по грунтовой дороге, не справился с управлением сельхозмашины и опрокинулся в заполненный водой оросительный канал. ДТП произошло в 2 км от села. В результате аварии мужчина погиб – он утонул в канале.
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