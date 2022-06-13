В центре Волгограда мужчина сорвался с 4-метрового парапета

Происшествия 13.06.2022 09:53
0
13.06.2022 09:53
С тяжелыми травмами после падания с высоты в больницу Волгограда доставлен 48-летний местный житель.
Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, волгоградец по собственной неосторожности упал с 4-метрового парапета, распложенного напротив дома №23 по улице Чуйкова в центре города.
Известно, что у мужчины переломы и разрывы внутренних органов. По сведениям информагентства, несчастный случай произошел накануне Дня России, 11 июня.
Реклама
Под Волгоградом сельхозрабочий утонул на угнанном тракторе13.06.2022 10:08
Происшествия 13.06.2022 10:08
«Все машины запищали»: жители двух городов Волгоградской области проснулись от звука взрыва13.06.2022 07:53
Происшествия 13.06.2022 07:53
В Волжском смертельное ДТП попало на уличные камеры12.06.2022 20:42
Происшествия 12.06.2022 20:42
Под Волгоградом ищут водителя, сбившего насмерть 30-летнего мужчину12.06.2022 12:54
Происшествия 12.06.2022 12:54
Под Волгоградом мотоциклист погиб после тарана грузовика12.06.2022 10:39
Происшествия 12.06.2022 10:39
В ДТП на «танцующем» мосту в Волгограде кроссовер влетел в отбойник: видео12.06.2022 10:01
Происшествия 12.06.2022 10:01
В Волгограде из окна пятиэтажки выпал 3-летний ребенок12.06.2022 09:29
Происшествия 12.06.2022 09:29
Под Волгоградом пенсионер проломил череп при падении на даче12.06.2022 09:08
Происшествия 12.06.2022 09:08
В Волгоградской области неделю ищут пенсионерку в синих галошах11.06.2022 13:57
Происшествия 11.06.2022 13:57
В гаражном кооперативе в Волгограде сгорели три машины11.06.2022 13:31
Происшествия 11.06.2022 13:31
Волгоградца задержали за сбыт устройства для слежки11.06.2022 13:14
Происшествия 11.06.2022 13:14
В Волгограде пенсионерку увезли в больницу из автобуса11.06.2022 10:41
Происшествия 11.06.2022 10:41
В Волгограде мужчина пострадал в ДТП с мусоровозом11.06.2022 10:17
Происшествия 11.06.2022 10:17
В Волгоградской области в шлюзе ВДСК обнаружили труп мужчины10.06.2022 17:18
Происшествия 10.06.2022 17:18
Вандалы сломали фигуры ослика и «смешарика» в сквере Волгограда10.06.2022 14:55
Происшествия 10.06.2022 14:55