В центре Волгограда мужчина сорвался с 4-метрового парапета









С тяжелыми травмами после падания с высоты в больницу Волгограда доставлен 48-летний местный житель.

Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, волгоградец по собственной неосторожности упал с 4-метрового парапета, распложенного напротив дома №23 по улице Чуйкова в центре города.

Известно, что у мужчины переломы и разрывы внутренних органов. По сведениям информагентства, несчастный случай произошел накануне Дня России, 11 июня.



