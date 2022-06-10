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«РТК-Солар» поднимет вопросы кибербезопасности на ПМЭФ-2022

Телеком 10.06.2022 12:40 Новости компаний
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10.06.2022 12:40 Новости компаний


Национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности «РТК-Солар» выступит одним из хедлайнеров мероприятий Петербургского международного экономического форума, посвященных вопросам защиты от киберугроз. В рамках ПМЭФ-2022 компания проведет сессию «Милитаризация киберпространства: как пройти идеальный шторм», а также организует первые в стране международные киберучения на базе Национального киберполигона совместно с Минцифры России.

Ключевой темой сессии станет обеспечение цифрового суверенитета и кибербезопасности государства, общества и бизнеса в условиях кибервойны. Участники мероприятия поделятся тем, какие выводы мы как страна сделали из текущей ситуации, обсудят аргументы за и против создания киберармии, а также затронут вопрос о том, как системно подготовиться к кризисам, подобным событиям этого года: стремительному уходу из России многих иностранных производителей средств защиты и аппаратных платформ и резкому росту кибератак. 

В сессии примут участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, начальник Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов, заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» и генеральный директор Rutube Александр Моисеев. Модератор сессии — Екатерина Гордон, руководитель юридической компании «Гордон и сыновья», общественный деятель.

Также в рамках ПМЭФ-2022 компания «РТК-Солар» организует международные киберучения на базе Национального киберполигона. Учения будут проводиться совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при поддержке Аппарата Совета Безопасности РФ. В киберучениях примут участие представители России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Пакистана и Вьетнама. Специально для мероприятия эксперты Национального киберполигона развернут цифровой двойник инфраструктуры энергетического предприятия и разработают автоматизированные сценарии атак на основе злонамеренных действий хакерских группировок, зафиксированных во время спецоперации на Украине. Мероприятие призвано отработать практики международного взаимодействия и повысить готовность участников к атакам профессиональных киберпреступных группировок, совершаемых с целью вызвать разрушительные последствия для экономики и населения. Партнером киберучений выступит Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.

Международные киберучения на ПМЭФ-2022 пройдут в условиях, максимально приближенных к реальной жизни. Участникам учений предстоит предотвратить масштабный блэкаут и сообща обеспечить безопасность крупной электроподстанции, которая по легенде уже к началу мероприятия будет подвержена серии атак. Поскольку атаки на каждый из сегментов защищаемой инфраструктуры будут происходить в разное время, командам необходимо будет обмениваться информацией о расследовании киберинцидентов. Для координации их действий будет сформировано специальное техническое подразделение — Центр реагирования на компьютерные инциденты, куда войдут представители Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и компании «РТК-Солар».

– С момента запуска Национального киберполигона на нем прошло более ста различных мероприятий, на которых будущие и действующие специалисты по кибербезопасности тренировались выявлять и отражать кибератаки. Мы непрерывно развиваем киберполигон: расширяем количество отраслевых сегментов и разрабатываем новые сценарии учебных атак, коррелирующие с реальной ситуацией в отрасли. В рамках ПМЭФ в этом году платформа впервые будет использоваться для проведения киберучений на международном уровне, что для нас является новой вехой развития проекта. Мы ожидаем, что учения продемонстрируют положительный эффект, который может дать обмен информацией об угрозах, помогут представителям стран-участниц укрепить доверие и повысить слаженность взаимодействия в противостоянии высокопрофессиональным киберпреступникам, — подчеркнул Игорь Ляпунов, генеральный директор компании «РТК-Солар».

В заключение международных киберучений на форуме пройдет пресс-конференция, в ходе которой представители органов государственной власти и организаторы мероприятия подведут итоги учений, а также обсудят необходимые меры для повышения киберустойчивости страны. Среди приглашенных спикеров пресс-конференции — представители Правительства РФ, Минцифры России, НКЦКИ России и Фонда «Талант и успех».

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