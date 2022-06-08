За смерть 38-летнего велосипедиста волгоградцу грозит до 5 лет колонии

В Еланском районе Волгоградской области 7 июня произошло ночное ДТП с участием автомобиля и велосипедиста. Сообщается о погибшем.

— По предварительной информации, на 11 километре трассы Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская неустановленный водитель наехал на 38-летнего велосипедиста, после чего не оказав помощи, скрылся с места аварии, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненным данным полицейского ведомства, пострадавший получал травмы несовместимые с жизнью. В результате ОРМ полицейские установили личность водителя и произвели задержание.

— Им оказался 25-летний местный житель, управлявший автомашиной LADA Priora. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Санкция статьи в качестве максимума предусматривает лишении свободы на срок до пяти лет.

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