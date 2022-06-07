В четырех районах Волгограда 8 июня отключат свет

В четырех районах Волгограда 8 июня запланированы отключения электроэнергии. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», свет отключат в Красноармейском, Кировском, Советском и Дзержинском районах.Причиной отключения станет плановый ремонт оборудования.
Так, в Красноармейском районе подача ресурса будет приостановлена с 9-00 до 17-00 в домах на улицах:
- ул. Куйбышева 47, .47а, .49, .51-65, 83-103, 87-107, .103б;
- ул. Аметистовая, 12-20;
- ул. Агатовая, 1-15, 2-14;
- ул. Кировская, 26-28;
- ул. Дачная, 146-166;
- ул. Уфимская, 13-21;
- ул. Колесная, 63, 87, 70-88, д.88а, д.72а, д.74, д.91-133;
- ул. Дачная, 64-86, 96-98, 125-133, 151-153;
- ул. Мятная, 2-6, 14-18;
- ул. Маковая;
- ул. Ирисовая;
- ул. Рубиновая;
- ул. Мускатная;
- ул. Парниковая, 4-6;
- ул.Мандариновая;
- ул. Мраморная;
- ул. Клеверная;
- ул. Жасминовая;
- ул .Парниковая, 5-13;
- ул. Апрельская, 12-16б, 1, 13;
- ул. Ергенинская, 5, 15б, 6б, 10;
- ул. Полынная, д.6;
- ул. Панчишкиной Клавы, 95б, 95-149, 76-130, 130а;
- ул. 33-х Героев, 148-150, 97а-149, 104а-146;
- ул. Бутлерова, 100-148;
- ул. Удмуртская, 20;
- проспект Героев Сталинграда, 1;
- проспект Канатчиков, 20, 22, 26.
с 09:00 до 17:00
- ул. Сулеймана Стальского, 50, 52, 54, 46-48, 69-87;
- ул. Бобровского, 1, 5, 7;
- ул. Марковникова, 83-107, 70-94;
- ул. Миклухо-Маклая, 91-119, 84-108;
- ул. Волкова, 79-111, 92-120;
- ул. 33-х Героев, 337-357, 302-324;
- ул. Бутлерова, 346-360.
В Кировском районе плановые работы пройдут с 9-00 до 17-00 в домах на улицах:
- ул. Перещепинская, 5-13;
- ул. Внуковская, 2-18б, 3-15;
- ул. Верхнеднепровская, 1-7, 2-14;
- ул. Нижнеднепровская, 1-7, 4-12;
- ул. Каунасская, 21-29, 4-10;
- ул. Клайпедская, 25-29, 14-18.
В Советском районе света в домах не будет с 09:00 до 13:00:
- ул. Палиашвили, 2-42 18а д. 44-64, 1-55, 66, 68, 101-131, 133а, 74-84, 1а, 86-112, 88а, 88б, 90а, 167-205, 114-150, 132а, 138а, 144а;
- ул.Кирова, 2, 4, 5, 1, 3, 3а;
- ул. Колхозная, 2г;
- ул. Песчаная, 7а, 1г, 1б, 3, 5;
- ул. Ольховская, 1-11, 2-6, 4;
- ул. ЛЗС, 1, 2-8, 3, 10, 12, 7, 9, 3, 14-24, 2/1;
- ул. Траспортная, 3, 4, 9;
- ул. Мушкетова, 1а, 1-9, 10, 17-39, 2, 2а, 4а, .4-8, 12-22, 24а, 26-36, 41-89, 47а, 67а, 69а, 66-70, 68а;
- ул. Фомина,.1, 2, 3, 5-15, 7а, 6-8, 8а;
- ул. Школьная, 1-5, 8а, 2-8, 8а, 10, 12;
- ул. Колхозная, 1-13, 2-12, 12а, 14-18;
- ул. Совхозная, 3д,.2а, 2-10;
- ул. Абоянская, 1, 3, 2, 4;
- ул. Панфиловская, 6-24, 9, 9а, 25-45, 33а;
- ул. Курмоярская, 1-19, 2-20;
- ул. Филоновская, 7-25, 8-26, 20а;
- ул. Алексеевская, 26, 34, 36;
- ул. Светогорская, 30-38, 29-35, 40, 42, 37-41;
- ул. Криворожская, 32-40, 44-54, 42, 56-66;
- ул. Курмоярская, 21-39, 22-42, 30а, 24/1;
- ул. Филоновская, 27-47, 31а, 33а, 41а, 28-48, 34/1-34/3;
- ул. Нижнечирская, 27-45, 28-48;
- ул. Лемешкинская, 21-41, 22-42;
- ул. Перекопская, 378;
- ул. Карагандинская,.25-37, 29а/1, 29а/2, 31а/1, 31а/2, 20-38;
- ул. Петровская,17-35, 22-40, 38а;
- ул. Панфиловская, 26-44;
- ул. Перекопская, 376, 377;
- ул. Старательская, 06-114;
- ул. Кондукторская, 102-116;
- ул. Шоферская, 98-112, 99-113;
- ул. Учительская, 101-113, 100-112;
- ул. Землемерная, 103-113, 100-114;
- ул. Докторская 113.
В Дзержинском районе ресурс пропадет с 9-00 до 17-00 на улицах:
- ул.Толбухина 36, 38, 40;
- ул.Савкина 8, 12, 14, 16, 10;
- ул. Кутузовская 9.