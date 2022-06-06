Что-то не сходится: 70% опрошенных волгоградцев опровергли данные Росстата по зарплатам

Информация Росстата о величине среднемесячной заработной платы в Волгоградской области вызвала недоумение со стороны жителей региона. Напомним, что по сведениям органа статистики, волгоградцы в среднем зарабатывают с марта 2022 года 41524 рубля ежемесячно. Участники опроса ИА «Высота 102» озвучивают совсем иные данные.

Еще в комментариях под публикацией на сайте информагентства читатели усомнились в официальной статистике. Вопреки сведениям Росстата, волгоградцы стали называть далекие от заявленных цифры.

– Очередная наглая ложь. Я бюджетник, получаю 17 тыс. рублей до вычетов, в прошлом году с прибавкой зарплаты почему-то прокатили, в этом году Путин обещал, но никто ничего не прибавил, – пишет наш читатель под ником Владимир Владимирович.

Следом уже другой работник бюджетной сферы называет зарплату в 25 тысяч рублей.

– Не перестаю удивляться (и восхищаться) отчётами Росстата. Почитаешь такой отчёт и понимаешь, что они не в той стране живут, где я, или работают в каких-то неизвестных мне организациях с большими зарплатами, – добавляет Ника. – И в каких-то особых магазинах (с низкими ценами)закупают всё необходимое! Вот только из таких отчётов и из СМИ узнаю, что живу-то я хорошо и всё-то у нас есть. Вот как-то так.

В телеграм-канале ИА «Высота 102» за несколько часов в опросе приняло участие больше 400 подписчиков. 71 % из них заявляют, что ежемесячная их зарплата составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Лишь 17 % участников опроса называют заработную плату в пределах от 30 до 50 тысяч рублей и лишь 5 % волгоградцев имеют в среднем от 50 до 70 тысяч рублей. От 70 до 90 тысяч рублей зарабатывают 2 % опрошенных волгоградцев, от 90 тысяч – 5 %.