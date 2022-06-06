Стали известны подробности о доходах депутатов Волжской гордумы

ИА «Высота 102» сообщает уточненную информацию по следам ранее опубликованной статьи «Депутатские династии в Волжской гордуме обнародовали свои доходы». В частности, сообщает информагентство, редакцией было неверно трактовано отсутствие на сайте гордумы информации о месте работы депутата Александра Кирсанова.

По уточненным сведениям, представляющий КПРФ в Волжской городской думе депутат с 2008 года возглавляет коммерческую организацию. В качестве индивидуального предпринимателя Александр Александрович числится в налоговых органах уже больше 20 лет. Именно предпринимательская деятельность и является основным и единственным источником дохода Кирсанова. Заработную плату как депутат Волжской городской думы Александр Кирсанов не получает.

Напомним, что по итогам 2021 года Александр Кирсанов задекларировал доход в размере 25,6 млн рублей, на втором месте – депутат Татьяна Глухова с заработком в 9,1 млн рублей. Она, по сведениям, размещенным на сайте гордумы, с 2013 года по настоящее время занимает должность доцента кафедры «Гражданского права и процесса» в Волжском филиале Международного юридического института. Согласно открытым данным, Татьяна Глухова в разное время являлась учредителем 16 организаций, так или иначе связанных с судоремонтным бизнесом. На сегодня деятельность продолжает одна из них.

Замыкает тройку лидеров Юрий Дудник. Он, являясь гендиректором группы компаний «Волжкрезинахимторг», заработал за прошлый год 8 млн рублей.