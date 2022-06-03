Сноса нет: в Волгоградской области осталось 54 дома-призрака

Общество 03.06.2022 14:56
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03.06.2022 14:56
Комитет строительства Волгоградской области проверил исполнение муниципалитетами программы по сносу аварийных домов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные данные, в большинстве муниципалитетов благополучно справились с этой задачей. Так, в Среднеахтубинском районе снесены все аварийные дома – их здесь насчитывался 31. Такая же ситуация и в Урюпинске (6 домов), В Камышине – (22 дома).
В Волжском под бульдозер попали 143 расселенных дома из 148, в Михайловке осталось снести 1 дом из 77, в Калачевском городском поселении – 3 из 33.
Хуже всего ситуация со сносом аварийных домов в нескольких муниципалитетах, в том числе в Волгограде. Так, в областном центре под снос определили 102 аварийных дома, при этом исчезли с лица земли всего 78 домов.
В Краснослободске не могут справиться с работой по сносу 12 аварийных домов из списка, в котором фигурируют 22 строения.
Всего в регионе должны были снесены на сегодняшний день 528 аварийных домов. В реальности удалось сравняли с землей 474 аварийных строения, где уже никто не живет.
Ранее, напомним, жители Красноармейского района жаловались, что власти города не сносят расселенные дома, которые становятся прибежищем для наркоманов и бомжей. В мэрии поясняли, что причиной этого стали нерешенные проблемы некоторых жильцов по переселению в новое жилье.
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