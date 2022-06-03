Сноса нет: в Волгоградской области осталось 54 дома-призрака





Комитет строительства Волгоградской области проверил исполнение муниципалитетами программы по сносу аварийных домов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные данные, в большинстве муниципалитетов благополучно справились с этой задачей. Так, в Среднеахтубинском районе снесены все аварийные дома – их здесь насчитывался 31. Такая же ситуация и в Урюпинске (6 домов), В Камышине – (22 дома). Комитет строительства Волгоградской области проверил исполнение муниципалитетами программы по сносу аварийных домов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные данные, в большинстве муниципалитетов благополучно справились с этой задачей. Так, в Среднеахтубинском районе снесены все аварийные дома – их здесь насчитывался 31. Такая же ситуация и в Урюпинске (6 домов), В Камышине – (22 дома).

В Волжском под бульдозер попали 143 расселенных дома из 148, в Михайловке осталось снести 1 дом из 77, в Калачевском городском поселении – 3 из 33. В Волжском под бульдозер попали 143 расселенных дома из 148, в Михайловке осталось снести 1 дом из 77, в Калачевском городском поселении – 3 из 33.

Хуже всего ситуация со сносом аварийных домов в нескольких муниципалитетах, в том числе в Волгограде. Так, в областном центре под снос определили 102 аварийных дома, при этом исчезли с лица земли всего 78 домов. Хуже всего ситуация со сносом аварийных домов в нескольких муниципалитетах, в том числе в Волгограде. Так, в областном центре под снос определили 102 аварийных дома, при этом исчезли с лица земли всего 78 домов.

В Краснослободске не могут справиться с работой по сносу 12 аварийных домов из списка, в котором фигурируют 22 строения. В Краснослободске не могут справиться с работой по сносу 12 аварийных домов из списка, в котором фигурируют 22 строения.

Всего в регионе должны были снесены на сегодняшний день 528 аварийных домов. В реальности удалось сравняли с землей 474 аварийных строения, где уже никто не живет. Всего в регионе должны были снесены на сегодняшний день 528 аварийных домов. В реальности удалось сравняли с землей 474 аварийных строения, где уже никто не живет.

Ранее, напомним, Ранее, напомним, жители Красноармейского района жаловались, что власти города не сносят расселенные дома, которые становятся прибежищем для наркоманов и бомжей. В мэрии поясняли, что причиной этого стали нерешенные проблемы некоторых жильцов по переселению в новое жилье.



