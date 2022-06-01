В Волгоградской области люксовый внедорожник вылетел в кювет

В Светлоярском районе Волгоградской области сегодня, 1 июня, примерно в 08.12 люксовый внедорожник вылетел в кювет. Сообщается о пострадавшем.

— По предварительной информации, 43-летний водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны рабочего поселка Южный в направлении села Большие Чапурники Светлоярского района, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 12 километре трассы водитель потерял управление и съехал с дороги, произошло опрокидывание автомобиля в кювет.

Как уточнили региональном главке МВД, в результате дорожной аварии водитель «японца» госпитализирован в больницу № 15.

Известно, что пострадавший проживает в поселке Привольный. По информации от экстренных служб, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму.

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