На трассе в Волгоградской области пострадал водитель опрокинувшегося внедорожника





В аварии в Новониколаевском районе Волгоградской области пострадал 39-летний водитель опрокинувшегося в кювет внедорожника Great Wall Hover. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось на 54 километре автодороги «Новониколаевский – Нижнекардаильский – Красноармейский».

По предварительной информации, накануне утром водитель иномарки двигался со стороны хутора Киквидзе в сторону хутора Нижнекардаильского. Мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате водителя госпитализировали в больницу.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области



