Общество

Спортивная жизнь «ЕвроХим-ВолгаКалия» набирает обороты

Общество 02.06.2022 08:06 Новости компаний
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02.06.2022 08:06 Новости компаний


Гремячинский горно-обогатительный комбинат - уникальное предприятие, так как построено в степи «с нуля» и при этом располагает мощной производственной базой и самыми современными технологиями на сегодняшний день. Это позволяет «ЕвроХим-ВолгаКалию» успешно реализовывать масштабный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей в Котельниковском районе Волгоградской области. 
Руководители предприятия отмечают, что все производственные достижения стали возможны благодаря профессионализму, силе духа, выдержке и хорошей физической форме сотрудников комбината. 
Уже второй год подряд «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с Профсоюзной организацией предприятия организуют корпоративную спартакиаду, которая как раз демонстрирует, что на Гремячинском горно-обогатительном комбинате работают сильные, целеустремленные и спортивные люди.
Торжественная церемония открытия второй внутрикорпоративной спартакиады состоялась в спортзале гостиничного комплекса «Кристалл». Красочное событие началось с блистательного номера команды черлидеров, за которым наблюдали более 100 гостей спартакиады. Не менее яркими и трогательными были выступления воспитанников подшефного детского сада «Сказка», без которых уже не обходится ни один праздник, организованный предприятием.
-Уверен, что сегодня мы еще более укрепим нашу сплоченность. Потому что только в команде можно уверенно идти вперед, к вершинам, победам и достижениям в спорте и в работе! Желаю всем командам ярких стартов и достойных финишей, и пусть победит сильнейший!, - выступил с напутственными словами перед стартом исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.
В «Веселых стартах» и в дартсе за звание самых сильных и сплоченных боролись сборные «Управление ГОКа» и «Управление Рудника», команды участка буровзрывных работ, сильвинитовой обогатительной фабрики и «Трансстроя».
По итогам первого дня спартакиады в «Веселых стартах» быстрее, выше и сильнее оказалась команда горного участка буровзрывных работ. До конца года сборные будут продолжать состязаться в волейболе, плавании, стритболе, мини-футболе, настольном теннисе, шашках, гиревом спорте и легкой атлетике.



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