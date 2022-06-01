Экономика

Банк «Открытие» продлил акцию «Кредитная карта «120 дней» – бесплатно навсегда!»

Экономика 01.06.2022 15:58 Новости компаний
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01.06.2022 15:58 Новости компаний


Стартовавшая в середине марта акция «Кредитная карта «120 дней» – бесплатно навсегда!» пользуется повышенным спросом клиентов, поэтому банк принял решение продлить ее до 31 декабря 2022 года. Для клиентов, которые оформят кредитную карту «120 дней» до конца этого года, ее обслуживание будет бесплатным в течение всего срока использования.

Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, так и действующие, оформляющие новую кредитную карту.

«120 дней» – это кредитная карта с льготным периодом 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитным лимитом до 500 тыс. рублей.

Оформить карту «120 дней» можно онлайн на сайте банка с бесплатной доставкой или в любом отделении «Открытия».

Подробнее с условиями карты можно ознакомиться на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

 

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