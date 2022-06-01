В Волгоградской области в 2021 году рождались по 54 младенца в день

Расследования 01.06.2022 14:49
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01.06.2022 14:49
В Международный день защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня, в Волгоградстате опубликовали любопытные данные о юных жителях региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, на начало 2021 года в области проживали 471,7 тыс. детей. Это составляет 19% от общей численности населения. Из них почти треть – это малыши до 6 лет, 12% - ребята в возрасте первоклассников (6-7 лет), 41% - школьники 8-14 лет, 16% - подростки 15-17 лет.
Доля населения младше 18 лет в муниципальных образованиях Волгоградской области колеблется от 17 до 26%. В лидерах - Палласовский и Старополтавский муниципальные районы, где дети и подростки составляют около четверти жителей.
В 2021 году в Волгоградской области на свет появилось 19,5 тыс. малышей (10,1 тыс. – мальчики, 9,4 – девочки), ежедневно рождалось в среднем 54 младенца, 77% из них – горожане, 23% - сельские жители. «Богатыри» весом 4 кг и более появлялись традиционно среди мальчиков. Пик рождаемости в 2021 году пришелся на август. За прошедший год в регионе зарегистрировано 213 новорожденных двоен и 2 тройни.
В последние пять лет доля вторых по очередности детей (37-41%) стала превышать долю первенцев (35-37%). Растет и доля детей более высокой очередности, в основном это третьи дети, доля которых поднялась с 15% в 2017 году до 18% в 2021 году.
За здоровьем и развитием детей наблюдают врачи-педиатры, на начало текущего года в Волгоградской области на 10000 детей приходилось около 20 специалистов.
Точные данные о том, сколько детей в регионе и в каких условиях они проживают, будут получены после подведения итогов Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2021 году, заверили в Волгоградстате.
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