«Процесс тревожный»: в тоннеле подземной станции «Площадь Ленина» в Волгограде нашли трещину





МУП «Метроэлектротранс» ищет подрядчика на разработку сметной документации на капитальный ремонт чугунной «одежды» перегонных тоннелей скоростного трамвая, которая, как показали исследования прошлых лет, деформировалась и покрылась трещинами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работы пройдут на двух участках подземки длиной в 16 метров с направлением в обе стороны на линии сопряжения со станцией «Площадь Ленина» в Центральном районе. Предстоящая реконструкция тоннелей должна, как следует из технической документации, предотвратить процессы деформации сооружений с целью безопасной эксплуатации линии скоростного трамвая. МУП «Метроэлектротранс» ищет подрядчика на разработку сметной документации на капитальный ремонт чугунной «одежды» перегонных тоннелей скоростного трамвая, которая, как показали исследования прошлых лет, деформировалась и покрылась трещинами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работы пройдут на двух участках подземки длиной в 16 метров с направлением в обе стороны на линии сопряжения со станцией «Площадь Ленина» в Центральном районе. Предстоящая реконструкция тоннелей должна, как следует из технической документации, предотвратить процессы деформации сооружений с целью безопасной эксплуатации линии скоростного трамвая.

Проектировщики при подготовке плана реконструкции будут использовать результаты исследования состояния подземных сооружений, которые проводились в последние годы. В частности, лазерное сканирование тоннелей показали деформацию свода чугунных колец тоннеля от 2,2 до 4,4 сантиметров в 2018 году. Для дальнейшего мониторинга сооружения были использованы цифровые датчики. В 2020 году результаты очередного обследования тоннелей показали, что опасный процесс разрушения продолжается. Так, были обнаружены трещина в основании чугунного кольца, деформация шва и отрыв цифрового датчика. А свод чугунного кольца «разъехался» еще на расстояние до 1,8 сантиметра. Проектировщики при подготовке плана реконструкции будут использовать результаты исследования состояния подземных сооружений, которые проводились в последние годы. В частности, лазерное сканирование тоннелей показали деформацию свода чугунных колец тоннеля от 2,2 до 4,4 сантиметров в 2018 году. Для дальнейшего мониторинга сооружения были использованы цифровые датчики. В 2020 году результаты очередного обследования тоннелей показали, что опасный процесс разрушения продолжается. Так, были обнаружены трещина в основании чугунного кольца, деформация шва и отрыв цифрового датчика. А свод чугунного кольца «разъехался» еще на расстояние до 1,8 сантиметра.

Начальная стоимость проекта составила около 3 миллионов рублей. После утверждения проектной документации в МУП «Метроэлектротранс» приступят к укреплению сводов подземных тоннелей. При этом работы планируют проводить в ночное время, чтобы не нарушать движение общественного транспорта. Начальная стоимость проекта составила около 3 миллионов рублей. После утверждения проектной документации в МУП «Метроэлектротранс» приступят к укреплению сводов подземных тоннелей. При этом работы планируют проводить в ночное время, чтобы не нарушать движение общественного транспорта.

Фото из архива ИА "Высота 102"