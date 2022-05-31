«Процесс тревожный»: в тоннеле подземной станции «Площадь Ленина» в Волгограде нашли трещину

Общество 31.05.2022 09:35
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31.05.2022 09:35
МУП «Метроэлектротранс» ищет подрядчика на разработку сметной документации на капитальный ремонт чугунной «одежды» перегонных тоннелей скоростного трамвая, которая, как показали исследования прошлых лет, деформировалась и покрылась трещинами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работы пройдут на двух участках подземки длиной в 16 метров с направлением в обе стороны на линии сопряжения со станцией «Площадь Ленина» в Центральном районе. Предстоящая реконструкция тоннелей должна, как следует из технической документации, предотвратить процессы деформации сооружений с целью безопасной эксплуатации линии скоростного трамвая.
Проектировщики при подготовке плана реконструкции будут использовать результаты исследования состояния подземных сооружений, которые проводились в последние годы. В частности, лазерное сканирование тоннелей показали деформацию свода чугунных колец тоннеля от 2,2 до 4,4 сантиметров в 2018 году. Для дальнейшего мониторинга сооружения были использованы цифровые датчики. В 2020 году результаты очередного обследования тоннелей показали, что опасный процесс разрушения продолжается. Так, были обнаружены трещина в основании чугунного кольца, деформация шва и отрыв цифрового датчика. А свод чугунного кольца «разъехался» еще на расстояние до 1,8 сантиметра.
Начальная стоимость проекта составила около 3 миллионов рублей. После утверждения проектной документации в МУП «Метроэлектротранс» приступят к укреплению сводов подземных тоннелей. При этом работы планируют проводить в ночное время, чтобы не нарушать движение общественного транспорта.
Фото из архива ИА "Высота 102"
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