На Волгоградскую область 28 мая обрушатся град и грозы

Общество 28.05.2022 12:55
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28.05.2022 12:55
В Волгоградской области сегодня днем, 28 мая и до конца суток в отдельных районах ожидаются природные катаклизмы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, так, синоптики прогнозируют грозы, шквал, град, а также усиление южно-западного ветра до 15-20 метров в секунду.
В ГУ МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности - во время сильного ветра не парковать машины вблизи от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. При обнаружении оборванных проводов линий электропередач нельзя к ним приближаться. Также не рекомендуется выезжать на водоемы на лодках.
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