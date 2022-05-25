



Выпускник волгоградской школы № 82 Тельман Садыгов сегодня, 25 мая получил награду «Горячее сердце». Удостоверение и нагрудный знак ученику кадетского класса вручили во время торжественной линейки, посвященной последнему звонку.

Выпускник волгоградской школы № 82 Тельман Садыгов сегодня, 25 мая получил награду «Горячее сердце». Удостоверение и нагрудный знак ученику кадетского класса вручили во время торжественной линейки, посвященной последнему звонку.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, осенью прошлого года семнадцатилетний кадет спас из огня пожилую женщину. С балкона он увидел, что в одной из квартир соседнего дома начался пожар и повалил черный дым. Парень не смог остаться равнодушным к чужой беде и не побоялся войти в горящую квартиру. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, осенью прошлого года семнадцатилетний кадет спас из огня пожилую женщину. С балкона он увидел, что в одной из квартир соседнего дома начался пожар и повалил черный дым. Парень не смог остаться равнодушным к чужой беде и не побоялся войти в горящую квартиру.

- Я, конечно, благодарен, но не считаю, что это какой-то великий поступок. Мне кажется, любой сделал бы так на моём месте, - заявил юноша после награждения.В родной школе Тельмана считают героем нашего времени. Ведь рискнув собой, парень кинулся спасать совершенно незнакомую женщину..- Школьник самостоятельно принял решение об эвакуации бабушки из горящей квартиры до прибытия пожарной охраны при очень сильном задымлении – это настоящий героизм, проявленный молодым человеком исключительно по собственной инициативе, - считает старший инспектор отделения надзорной деятельности по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам Волгограда Виктор Семенов.