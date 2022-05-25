Общество

Волгоградского выпускника на последнем звонке наградили за спасение пенсионерки

Общество 25.05.2022 21:27
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25.05.2022 21:27


Выпускник волгоградской школы № 82 Тельман Садыгов сегодня, 25 мая получил награду «Горячее сердце». Удостоверение и нагрудный знак ученику кадетского класса вручили  во время торжественной линейки, посвященной последнему звонку.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, осенью прошлого года семнадцатилетний кадет спас из огня пожилую женщину. С балкона он увидел, что в одной из квартир соседнего дома начался пожар и повалил черный дым. Парень не смог остаться равнодушным к чужой беде и не побоялся войти в горящую квартиру.
 - Я, конечно, благодарен, но не считаю, что это какой-то великий поступок. Мне кажется, любой сделал бы так на моём месте,  - заявил юноша после награждения.
В родной школе Тельмана считают  героем нашего времени. Ведь рискнув собой, парень кинулся спасать совершенно незнакомую женщину..
- Школьник самостоятельно принял решение об эвакуации бабушки из горящей квартиры до прибытия пожарной охраны при очень сильном задымлении – это настоящий героизм, проявленный молодым человеком исключительно по собственной инициативе, - считает старший инспектор отделения надзорной деятельности по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам Волгограда  Виктор Семенов.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.

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