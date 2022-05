31 мая пройдет второй форум COM.E ON, который проводит ведущий российский маркетплейс Ozon. В этом году на COM.E ON будут много говорить о том, как укрепить и модернизировать бизнес, добиться кратного роста в условиях изменений. Форум пройдет в онлайн и офлайн форматах и соберет тысячи профессионалов.

здесь. 31 мая в московском Крокус Сити Холле будут целый день говорить о том, как растить бизнес в условиях изменений. Будет много практических советов - и от Ozon, и от предпринимателей - продавцов и партнеров маркетплейса. Зарегистрироваться на форум можно

Темы выбрали самые актуальные - товары, логистика, деньги, продвижение. И в этом году учли пожелания предпринимателей с прошлого COM.E On форума - прямо на главной сцене организуют сессию вопросов и ответов - живую .

В программе COM.E ON в этом году будут интервью, дискуссии с предпринимателями, разговоры с практиками о товарах, на которых можно сделать фокус в 2022 году, о рекламе, финансах и многом другом. Профессионалы поделятся секретами роста продаж в условиях изменений и жизни в мире новой логистики, а также расскажут о важных новшествах, которые вводит Ozon для поддержки продавцов. Для агентов пунктов выдачи запланирована специальная сессия, где будут говорить о сотрудничестве и новых тарифах.





Среди спикеров форума в этом году будут:

• Игорь Герасимов, финансовый директор Ozon;

• Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon;

• Ваэ Овасапян, директор Ozon Fintech;

• Анна Калеева, директор по продукту для продавцов и покупателей;

И конечно, предприниматели из разных регионов России. Среди них:

• Ольга Турчина, директор по развитию группы компаний CityNature;

• Евгения Макарова, руководитель электронной коммерции бренда ZARINA, Melon Fashion Group;

• Яна Артеева, руководитель отдела внутреннего маркетинга компании UPMARKET;

• Владимир Бобер, генеральный директор Cavolo;

• Николай Хануков, заместитель генерального директор ALL4SPORT.RU

и другие.

На COM.E ON можно будет на целый день не только погрузиться в мир полезного практического контента на тему маркетплейсов, но и почувствовать себя частью огромного сообщества предпринимателей. Здесь участники найдут новые идеи, полезные знания и практические советы, увидят точки роста и новые возможности для своего бизнеса.