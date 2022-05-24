Экономика 24.05.2022 15:16
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24.05.2022 15:16
31 мая пройдет второй форум COM.E ON, который проводит ведущий российский маркетплейс Ozon. В этом году на COM.E ON будут много говорить о том, как укрепить и модернизировать бизнес, добиться кратного роста в условиях изменений. Форум пройдет в онлайн и офлайн форматах и соберет тысячи профессионалов.
31 мая в московском Крокус Сити Холле будут целый день говорить о том, как растить бизнес в условиях изменений. Будет много практических советов - и от Ozon, и от предпринимателей - продавцов и партнеров маркетплейса. Зарегистрироваться на форум можно здесь.
Темы выбрали самые актуальные - товары, логистика, деньги, продвижение. И в этом году учли пожелания предпринимателей с прошлого COM.E On форума - прямо на главной сцене организуют сессию вопросов и ответов - живую.
В программе COM.E ON в этом году будут интервью, дискуссии с предпринимателями, разговоры с практиками о товарах, на которых можно сделать фокус в 2022 году, о рекламе, финансах и многом другом. Профессионалы поделятся секретами роста продаж в условиях изменений и жизни в мире новой логистики, а также расскажут о важных новшествах, которые вводит Ozon для поддержки продавцов. Для агентов пунктов выдачи запланирована специальная сессия, где будут говорить о сотрудничестве и новых тарифах.
Среди спикеров форума в этом году будут:
• Игорь Герасимов, финансовый директор Ozon;
• Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon;
• Ваэ Овасапян, директор Ozon Fintech;
• Анна Калеева, директор по продукту для продавцов и покупателей;
И конечно, предприниматели из разных регионов России. Среди них:
• Ольга Турчина, директор по развитию группы компаний CityNature;
• Евгения Макарова, руководитель электронной коммерции бренда ZARINA, Melon Fashion Group;
• Яна Артеева, руководитель отдела внутреннего маркетинга компании UPMARKET;
• Владимир Бобер, генеральный директор Cavolo;
• Николай Хануков, заместитель генерального директор ALL4SPORT.RU
и другие.
На COM.E ON можно будет на целый день не только погрузиться в мир полезного практического контента на тему маркетплейсов, но и почувствовать себя частью огромного сообщества предпринимателей. Здесь участники найдут новые идеи, полезные знания и практические советы, увидят точки роста и новые возможности для своего бизнеса.
Трансляция COM.E ON начнется на сайте форума 31 мая в 11:00. Регистрироваться на неё стоит сейчас, чтобы не пропустить мероприятие и получить напоминание перед его началом.
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