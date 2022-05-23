Председатель правительства Михаил Мишустин подписал документ, которым запускается в России программа льготного кредитования бизнеса. По мнению экспертов, данный инструмент позволит предприятиям закупать за рубежом сырье, оборудование и комплектующие, а также снизить текущие затраты и наладить поставки необходимых товаров.

Прежде всего, уверен заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Олега Савченко, новая программа льготного кредитования станет хорошим подспорьем для промышленников России и Волгоградской области в частности. На сегодня многие предприятия вынуждены перестраивать логистику в поисках новых поставщиков сырья, комплектующих, оборудования, что в свою очередь требует значительных затрат, не считая усилий.

– Это тот самый стимул, который будет помогать сегодня тем предприятиям, которые решились или выполняют предыдущие контракты по поставке оборудования для того, чтобы производить качественную технику, продукцию, выполнять свои контракты. Это и есть та самая помощь от правительства Российской Федерации, от бюджета Российской Федерации, – прокомментировал ИА "Высота 102" Олег Савченко. – И могу сказать точно, что эта мера необходима и эффективна. Для примера можно вспомнить сельское хозяйство - такая же мера, 2/3 ставки субсидирования. Исходя из этого посмотреть на итоги сельского хозяйства - лучшие за всю историю Российской Федерации и СССР. Поэтому такого же эффекта мы будем ожидать и в промышленности.

Стоимость льготных кредитов будет рассчитываться по формуле 30 % от ключевой ставки Банка России, плюс три процентных пункта. В текущих условиях это чуть более 7 %. Банкам компенсируют разницу за счет субсидий из бюджета.

Период погашения кредита будет зависеть от цели займа: для закупки сырья и комплектующих — год, для оборудования и средств производства — три года.

– Сегодня более чем достаточно мер, которые реализует фонд развития промышленности, единственное – нужно дать обеспечение, и правительство должно очень оперативно принять меры для того, чтобы стимулировать инвестиции в оборудование, в создание нового производства, создание новых рабочих мест, – уверен зампред профильного комитета Госдумы. – Программы, которые сегодня есть, более чем эффективны.

Снижение текущих затрат и налаживание поставок, уверены эксперты, неизбежно приведет к поступательному развитию промышленного сектора страны.