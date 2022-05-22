Расследования

Покупка оценок обернулась крупным штрафом для волгоградской студентки

Расследования 22.05.2022 16:41
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22.05.2022 16:41


Виновной в покушении на дачу взятки признана студентка первого курса одного из волгоградских вузов. Приговором Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области ей назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, сообщили ИА «Высота 102» в райсуде.
В суде установлено, что девушка имела академическую задолженность по учебным дисциплинам, поэтому она решила дать взятку преподавателям через посредника за выставление зачетов и положительных оценок. Она нашла такого посредника, которая на суде выступала в качестве свидетеля. Как выяснилось позже, посредник не планировала передавать кому-либо деньги. Взятые на себя обязательства по выставлению положительных оценок она планировала выполнить путем изготовления самостоятельно необходимых работ по заданиям от имени последней для ликвидации академических задолженностей, а все денежные средства присвоить себе.
Подсудимая сделала несколько переводов через банковскую карту для передачи денег в качестве взятки преподавателям по учебным дисциплинам за выставление ей удовлетворительных оценок в итоговой сессии, без фактической проверки знаний и присутствия на экзаменах и зачетах.
Преступный умысел она не успела довести до конца, так как посредник присвоила себе эти средства. Свою вину студентка полностью признала. Приговор вступил в законную силу.

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