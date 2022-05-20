



Поисковикам из Новгородской области в ходе весенней поисковой экспедиции удалось установить личность найденного красноармейца из Сталинграда в полях близ деревни Редцы. Как стало известно ИА «Высота 102», им оказался Назаров Андрей Степанович 1901 года рождения. Узнать имя бойца и найти родственников помог посмертный медальон бойца.

- Найти останки было не просто, боец лежал глубоко в корнях дерева, - рассказывает командир отряда Александр Инешин, который и обнаружил место гибели воина. - Медальон и записка очень хорошо сохранились, поэтому прочитали ее в полевых условиях в этот же вечер. И сразу начали поиски.

В записке содержались данные о месте жительства солдата и кому необходимо передать весть о смерти - Сталинград, Нефтесиндикат, ул. Резервуарная, дом 20. Передать Надежде Матвеевне Назаровой. Однако найти родственников красноармейца стало нелегким испытанием для поисковиков, поскольку боец не указал в записке своего имени, а адреса в настоящее время уже не существует. Но спустя неделю им все-таки удалось выяснить имя погибшего и связаться с родными.

- Мы узнали, что супруга Андрея Степановича всю жизнь прожила в родной Волгоградской области и считала его пропавшим без вести. Скончалась она в 1988 году в возрасте 86 лет, похоронена в селе Горноводяное. Ее сын Алексей Андреевич ушел из жизни накануне Дня Победы в 2005 году. Но мы нашли внука защитника Родины - Олега Алексеевича Назарова, который живет в городе Дубовка Волгоградской области.





Поисковикам удалось связаться с женой Олега Назарова. В телефонном разговоре Валентина Анатольевна поделилась интересным совпадением - некоторое время назад (примерно в день обнаружения останков) ее муж вспоминал своего деда и разговаривал с ней о нем.