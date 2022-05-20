В Тракторозаводском районе Волгограда на улице Промысловой сегодня, 20 мая, ликвидировали условную утечку хлора. Сотрудники МЧС совместно со спасателями муниципальной службы и сотрудниками Концессий отработали навыки спасения людей и окружающей среды в случае реальной угрозы.





– Согласно легенде учений, на очистных сооружениях произошла разгерметизация емкости с хлором. Инцидент мог привести к образованию очагов химического заражения, гибели людей и другим негативным последствиям, – объяснили в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения». – На место условной аварии оперативно прибыли службы спасения и МЧС. Совместно с работниками очистных сооружений они определили точное местонахождение утечки, возможное количество пострадавших и затем со спецоборудованием в защитных костюмах приступили непосредственно к устранению аварии.









Облаченные в яркие оранжевые костюмы с противогазами сотрудники противопожарной службы нейтрализовали распространение хлорвоздушного облака с помощью водяной завесы. Как поясняют специалисты, только за счет интенсивного перемешивания хлора с водой можно добиться снижения опасной для жизни людей концентрации.





– Кроме того, в этот раз на объекте была использована дегазационная машина, которая позволяет оперативно отчистить технику и спецодежду от вредных веществ, – уточняют в Концессиях. – Сотрудники очистных сооружений на учениях отработали в очередной раз план действий по вызову аварийных служб, отслеживанию показателей, эвакуации персонала.





По сведениям ведущего специалиста по охране труда ООО «Концессии водоснабжения» Михаила Барвинка, тактико-специальные учения совместно со спецслужбами проводятся на всех химически-опасных объектах раз в 3 месяца. Ежемесячно сотрудники проходят инструктажи по технике безопасности, что позволяет коллективу всегда быть готовым к любой нештатной ситуации.

– Умение четко и быстро действовать во время аварийной ситуации как сотрудников опасного объекта, так и спасательных служб позволит избежать страшных последствий и угрозы населению в случае возникновения реальной аварийной ситуации, – уверен Михаил Барвинок.



