Комиссию за вывоз мусора взвалили на жителей Волгоградской области





В ООО «Ситиматик-Волгоград» объявили об изменении условий оплаты за услуги по вывозу ТКО. Как сообщает ИА «Высота 102», в компании регоператора аргументировали это постановлением правительства РФ, которое было принято еще в сентябре 2019 года. Так, утверждают в ООО «Ситиматик-Волгоград», согласно данному постановлению ресурсоснабжающие организации, в том числе и регоператор, должны изменить подход к порядку оплаты своих услуг. А именно - при оплате услуг ЖКХ через банки и других уполномоченных платежных агентов перенести оплату комиссии на своих абонентов. Ранее все операционные затраты за своих потребителей оплачивали сами ресурсоснабжающие организации. В ООО «Ситиматик-Волгоград» объявили об изменении условий оплаты за услуги по вывозу ТКО. Как сообщает ИА «Высота 102», в компании регоператора аргументировали это постановлением правительства РФ, которое было принято еще в сентябре 2019 года. Так, утверждают в ООО «Ситиматик-Волгоград», согласно данному постановлению ресурсоснабжающие организации, в том числе и регоператор, должны изменить подход к порядку оплаты своих услуг. А именно - при оплате услуг ЖКХ через банки и других уполномоченных платежных агентов перенести оплату комиссии на своих абонентов. Ранее все операционные затраты за своих потребителей оплачивали сами ресурсоснабжающие организации.

Услуги без взимания комиссии при приеме коммунальных платежей от жителей муниципалитетов, в том числе, за вывоз отходов, доступны для оплаты держателям карт некоторых банков в мобильном приложении.. Услуги без взимания комиссии при приеме коммунальных платежей от жителей муниципалитетов, в том числе, за вывоз отходов, доступны для оплаты держателям карт некоторых банков в мобильном приложении..

Ранее региональный оператор информировал о данных изменениях жителей Волгограда и Волжского. Напомним, кроме мобильных приложений некоторых банков они могут оплатить квитанцию за услугу «Обращение с отходами» без взимания операционных затрат в постаматах на участках АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда». Такая возможность есть и у жителей Волжского. Кроме того, данные услуги с минимальными затратами по комиссии можно оплатить в Сбербанк онлайн, мобильном приложении, через услугу Автоплатеж. Ранее региональный оператор информировал о данных изменениях жителей Волгограда и Волжского. Напомним, кроме мобильных приложений некоторых банков они могут оплатить квитанцию за услугу «Обращение с отходами» без взимания операционных затрат в постаматах на участках АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда». Такая возможность есть и у жителей Волжского. Кроме того, данные услуги с минимальными затратами по комиссии можно оплатить в Сбербанк онлайн, мобильном приложении, через услугу Автоплатеж.



