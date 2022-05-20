Общество

В оценке экологического здоровья Волги приняли участие волонтёры Сбера

Общество 20.05.2022 13:18 Новости компаний
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20.05.2022 13:18 Новости компаний


В день Волги Волонтёры Сбера и экологи вот уже второй год подряд проводят акцию по исследованию гидрохимических параметров воды в реке. В прошлом году было одновременно взято 15 проб волжской воды в 15 крупнейших расположенных на реке городах. Сейчас же для более полного исследования волжской воды количество проб по запросу научного сообщества увеличили до 30. Места для эксперимента выбраны не случайно: координаты дали эксперты-экологи. 
Одну из проб волонтёры берут рядом с пляжем Краснослободска. Здесь же проводят и первичный анализ, все данные фиксируя в протоколе. Следующая точка забора предполагается в Красноармейском районе.

 - Часть замеров нужно было производить на месте, потому что со временем показатели могут исказиться. А часть будет производиться непосредственно в лабораториях. Для этого мы осуществили забор и направим эту воду в колбах в Москву, - поясняет участница акции, волонтёр банка Юлия Коваленко. На вопрос, почему стала участницей проекта, девушка объясняет: «Я с удовольствием участвую в этой масштабной акции, так как понимаю, что от экологического здоровья нашей реки зависит благополучие и нас, жителей Волгограда. Я живу в одном из самых красивых городовна Волге и для меня важно, чтобы и река, и её берега были чистыми».
Все собранные данные будут переданы в Институт экологии Волжского бассейна РАН и другие научные организации. Этот проект уже положительно оценил географический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, свою поддержку выразил и Астраханский государственный биосферный заповедник.

Как показывает уже ранее проведенное исследование, этот проект даёт ученым возможность оценить влияние различных факторов на качество волжской воды, а также понять происхождение потенциальных источников, загрязняющих воду веществ. А благодаря регулярности замеров полученные отчёты позволят отслеживать динамику состояния экосистемы реки.
Акции, направленные на сохранение реки и ее экосистемы будут проходить на постоянной основе. Уже завтра,  21 мая,  волонтеры Сбербанка в Волгограде выйдут на берег Волги, чтобы очистить береговую линию реки от мусора и грязи.

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