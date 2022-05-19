Телеком

Абоненты билайн в Волгограде смогут делить трафик внутри семьи

Телеком 19.05.2022 18:11 Новости компаний
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19.05.2022 18:11 Новости компаний


Билайн запустил новое решение для продукта «семья»: возможность настраивать расходование пакетов интернета, минут и SMS между своими близкими, как удобно.
Оператор обновил услуги «Дели все» и «Дели гиги». Теперь можно распределять минуты, гигабайты и SMS между членами своей семьи так, чтобы у каждого было столько, сколько нужно именно ему для общения с близкими. Благодаря этому основной номер сможет гибко настраивать максимально возможное количество трафика, для каждого из своих членов семьи.
В каждой семье есть более активные и менее активные интернет-пользователи. Есть «разговорчивые» и те, кто предпочитает общаться исключительно в мессенджерах, по возможности избегая голосовых вызовов. Для удобства наших клиентов мы создали решение, которое позволяет близким друг другу людям пользоваться услугами связи именно так, как удобно каждому из них. Оно уже доступно в мобильном приложении билайна. Вы сами распределяете гигабайты, минуты звонков и SMS между членами своей семьи. Кому из ваших близких нужно чуть больше интернета, а кому — больше поговорить, решать теперь только вам, — прокомментировала исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Светлана Кирсанова.
Нововведение доступно абонентам тарифов со smart-тарификацией, у которых не подключены безлимитные пакеты трафика в составе действующего тарифа. Распределить минуты, SMS и гигабайты можно в мобильном приложении билайн (необходимо обновить до последней версии) или личном кабинете на сайте компании.

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