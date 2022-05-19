Абоненты билайн в Волгограде смогут делить трафик внутри семьи

Телеком 19.05.2022 18:11 Новости компаний
0
19.05.2022 18:11 Новости компаний
Билайн запустил новое решение для продукта «семья»: возможность настраивать расходование пакетов интернета, минут и SMS между своими близкими, как удобно.
Оператор обновил услуги «Дели все» и «Дели гиги». Теперь можно распределять минуты, гигабайты и SMS между членами своей семьи так, чтобы у каждого было столько, сколько нужно именно ему для общения с близкими. Благодаря этому основной номер сможет гибко настраивать максимально возможное количество трафика, для каждого из своих членов семьи.
— В каждой семье есть более активные и менее активные интернет-пользователи. Есть «разговорчивые» и те, кто предпочитает общаться исключительно в мессенджерах, по возможности избегая голосовых вызовов. Для удобства наших клиентов мы создали решение, которое позволяет близким друг другу людям пользоваться услугами связи именно так, как удобно каждому из них. Оно уже доступно в мобильном приложении билайна. Вы сами распределяете гигабайты, минуты звонков и SMS между членами своей семьи. Кому из ваших близких нужно чуть больше интернета, а кому — больше поговорить, решать теперь только вам, — прокомментировала исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Светлана Кирсанова.
Нововведение доступно абонентам тарифов со smart-тарификацией, у которых не подключены безлимитные пакеты трафика в составе действующего тарифа. Распределить минуты, SMS и гигабайты можно в мобильном приложении билайн (необходимо обновить до последней версии) или личном кабинете на сайте компании.
Реклама
«Лаборатория Касперского» и «Базис» создали интегрированный облачный продукт19.05.2022 15:00
Телеком 19.05.2022 15:00
Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми19.05.2022 13:47
Телеком 19.05.2022 13:47
Жители Волгограда могут арендовать самокаты Юрент на льготных условиях18.05.2022 12:25
Телеком 18.05.2022 12:25
МегаФон поможет сэкономить малому и среднему бизнесу17.05.2022 12:36
Телеком 17.05.2022 12:36
«Кибербрейн-ринг» по безопасности в сети провел «Ростелеком» среди волгоградских школьников16.05.2022 17:26
Телеком 16.05.2022 17:26
«Бомбонера» на связи: «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для нового футбольного стадиона в Волгограде16.05.2022 13:34
Телеком 16.05.2022 13:34
«Ростелеком» подвел итоги VI Всероссийского семейного ИТ-марафона14.05.2022 13:38
Телеком 14.05.2022 13:38
Жители Волгоградской области предпочли остаться дома на майские праздники12.05.2022 18:08
Телеком 12.05.2022 18:08
Волгоградцы с помощью МТС смогут бесплатно зарегистрировать ИП и ООО12.05.2022 11:49
Телеком 12.05.2022 11:49
«Ростелеком» протестировал новый сервис по оцифровке документов на основе искусственного интеллекта11.05.2022 13:28
Телеком 11.05.2022 13:28
Молодежь, москвичи, владельцы iPhone: кто чаще всего гуляет в парке «Краснодар»29.04.2022 16:10
Телеком 29.04.2022 16:10
Нефть, тусовка и гламур: премьера документального сериала «Нулевые» состоится 12 мая29.04.2022 11:11
Телеком 29.04.2022 11:11
Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнерстве28.04.2022 11:09
Телеком 28.04.2022 11:09
Цифровой дозор: количество кибератак на организации Юга увеличилось на 16% с начала февраля27.04.2022 16:13
Телеком 27.04.2022 16:13
Кинофестиваль на даче и не только: майские новинки в видеосервисе Wink27.04.2022 14:58
Телеком 27.04.2022 14:58
Реклама