«Я не волшебник, я только учусь»: РУСАЛ открыл для школьников «портал в будущее»

Общество 19.05.2022 08:13
19.05.2022 08:13
Комсомольская правда, 18 мая 2022 г.
Компания РУСАЛ возобновила научные фестивали и обновила условия образовательных программ, чтобы дети из небольших городков смогли увлечься научным творчеством, а впоследствии поступить в лучшие вузы страны.
Не секрет, что проблема малых городов России – в том, что оттуда уезжают люди. За более комфортными условиями жизни, ведь в крупных городах есть и банки, и рестораны, и театры, и парки, и хорошие вузы, и доступ к качественной медицине, и возможности для развития карьеры. Меж тем малые города тоже могут быть привлекательными для жизни, работы и личностного развития, если компании, которые там представлены, будут по-настоящему заинтересованы в людях.
Подробно - на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27394/4588900/
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