Волгоградский аэропорт до 25 мая оставили транзитным

Запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 25 мая. Об этом сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 18 мая, со ссылкой на официальное заявление Росавиации.

— Временное ограничение на полеты в 11 российских воздушных гаваней продлено до 03.45 (мск) 25 мая 2022 года, — говорится в тексте заявления.

Для лайнеров закрыты аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Российским авиаперевозчикам рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами.

Предлагается использовать для перевозки авиапассажиров терминалы Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Все оставшиеся аэропорты России продолжают работать в штатном режиме.

Временные ограничения введены с 24 февраля этого года. Запреты неоднократно продлеваются и действуют почти три месяца.

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