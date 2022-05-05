Общество

Волгоград вошел в список субсидированных авиамаршрутов

Общество 05.05.2022 13:29
05.05.2022 13:29



Росавиация обновила список субсидированных маршрутов на 2022 год. В этот перечень вошли рейсы из Волгограда в Астрахань, Нижний Новгород, Брянск и другие города РФ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный перечень авиамаршрутов.
В обновленном списке указан авиамаршрут Волгоград-Астрахань авиакомпании «ЮТэйр», который выполнялся два раза в неделю на самолетах ATR-72 (резерв Boeing 737-500) с 1 января по 31 марта 2022 года. Софинансирование двух регионов составляет 61%. 
Авиамаршрут Волгоград-Брянск авиакомпании «Азимут» также указан в списке субсидированных. Софинансирование Волгоградской и Брянской областями составляет по 30,5%. Полеты выполняются в период с 1 января по 31 декабря два раза в неделю на самолетах Sukhoi Superjet. 
Еще один авиамаршрут по программе субсидирования выполняет авиакомпания  «Азимут» из Волгограда в Нижний Новгород. Самолеты Sukhoi Superjet летают в этот город два раза в неделю в период с 1 января по 30 июня и с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Софинансирование Волгоградской и Нижегородской областями - по 30,5%.
Администрация Волгоградской области также участвует в субсидировании авиамаршрута, который выполняет из Казани в Волгоград «ЮВТ АЭРО» два раза в неделю с 2 января по 31 марта и с 1 ноября по 31 декабря на самолетах CRJ-200. Софинансирование с республикой Татарстан составляет по 30,5%.
Маршрут из Минеральных Вод в Волгоград осуществляет авиакомпания «Азимут» на самолетах Sukhoi Superjet. Полеты выполняются два раза в неделю в период с 1 января по 30 июня и с 1 октября по 31 декабря. Ставропольский край и Волгоградская область софинансируют авиамаршрут по 30,5%.
Авиакомпания «Сибирь» перевозит пассажиров из Новосибирска в Волгоград два раза в неделю с 1 января по 31 апреля и 1 октября по 31 декабря 2022 года на самолетах Embraer E70 (E70). Софинансирование Новосибирской и Волгоградской областями составляет больше 60%.
Еще один авиамаршрут, вошедший в обновленный список Росавиации, производится в Волгоград из Омска авиакомпанией «Ред Вингс» на самолетах Sukhoi Superjet. В данном случае софинансирование осуществляется Омской областью в размере 61%. Период осуществления полетов - с 1 января по 31 мая, с 1 октября по 31 декабря, с 1 июня по 30 сентября.
Эта же авиакомпания летает в Волгоград из Перми с 1 января по 31 декабря. Софинансирование Пермским краем и Волгоградской областью - по  30,5%.
Авиакомпания «Ред Вингс» выполняет полеты из Самары в Волгоград. Оба региона субсидируют маршрут по 30,5%. Период полетов - с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.
Вместе с Ростовской областью волгоградский регион по 30,5% софинансирует полеты из Ростован-на-Дону в Волгоград. Осуществляет из авиакомпания «Азимут» на самолетах Sukhoi Superjet два раза в неделю с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.
С 1 января по 30 сентября 2022 года выполняются рейсы из Тюмени в Волгоград. Авиакомпания «ЮТэйр» перевозит пассажиров два раза в неделю на самолетах ATR-72 (резерв Boeing 737-500).  Софинансирование двух регионов составляет 61%.
Можно улететь в Волгоград и из Уфы. Волгоградская область и республика Башкортостан участвуют в софинансировании маршрута по 30,5%. Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы на Sukhoi Superjet с 1 января по 31 мая и 1 ноября по 30 декабря текущего года.
Указан в списке и маршрут из Челябинска в Волгоград авиакомпании «Ред Вингс». Полеты осуществляются один раз в неделю с 1 марта по 31 мая, с 1 июня по 31 августа, с 1 сентября по 31 декабря. Софинансирование обоих регионов - по 30,5%.
Авиамаршрут Элиста-Волгоград на 61% софинансирует республика Калмыкия. Период полетов указан с 1 января по 31 марта.
Всего в обновленный  перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов включено около 400 направлений. В программе субсидирования региональных авиаперевозок принимают участие 19 российских авиакомпаний. На ее реализацию из федерального бюджета выделено 9,1 млрд рублей. Так, в первом квартале льготной авиаперевозкой воспользовалось уже более 715 тысяч граждан России.

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