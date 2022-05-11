В Волгограде упорно ищут подрядчика для ремонта пострадавшего от пожара здания суда

Общество 11.05.2022 12:24
11.05.2022 12:24
Новый конкурс по выбору подрядчика на выборочный капитальный ремонт помещений здания Ворошиловского районного суда объявлен в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, предыдущий аукцион, который проводился в апреле, был объявлен несостоявшимся, так как заявок от участников не поступило.
Управление судебного департамента Волгоградской области, которое выступает заказчиком, объявило новый конкурс. Начальная сумма работ та же - 22,9 миллиона рублей. Заявки принимаются до 16 мая.
Трехэтажное здание Ворошиловского районного суда находится на пересечении двух улиц - ул. Баррикадная и ул. Социалистическая. Дом 1952 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения.
Проектом предусматривается капитальный ремонт помещений на 1 и 2 этажах трехэтажного здания, а также в подвале. Ремонт должен быть выполнен до 25 ноября текущего года.
Ранее сообщалось, что пожар в здании Ворошиловского районного суда Волгограда произошел в ночь на 4 февраля 2011 года. Возгорание началось в помещении на втором этаже, которое занимали судебные приставы. На последнем этаже размещалась районная прокуратура. Огонь быстро распространился по старым конструкциям. Пожар тушили 17 часов. В результате здание оказалось непригодным для эксплуатации.
Ворошиловский районный суд после пожара переехал. Несколько лет он располагается по адресу ул. Рокоссовского, 10 в Центральном районе Волгограда.
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