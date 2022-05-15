Волгоградский «Ротор» оштрафовали на 20 тысяч за мат болельщиков

Спорт 15.05.2022 07:59
15.05.2022 07:59
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ФК «Ротор» на 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики во время матча со «Спартаком-2». Как сообщили ИА «Высота 102» в РФС, кроме того, клубу вынесено замечание.«Спартак-2» также оштрафован – в общей сложности на 33 тысячи рублей. Клуб наказали за мат болельщиков во время скандирования, за неправомерные действия зрителей и за использование пиротехнических изделий. Причем последнее нарушение в РФС оценили в 3 тысячи рублей.
Напомним, «Ротор» находится на предпоследней строчке турнирной таблице и по спортивному принципу вылетел из ФНЛ. Сегодня "Ротор" в Грозном сыграет с "Аланией".
На днях в Волгоградской областной думе потребовали пересмотреть финансирование волгоградского футбольного клуба и направить средства на массовый спорт.
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