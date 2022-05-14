Общество

Жители поселка под Волгоградом спасли увязшую в иле корову – видео

Общество 14.05.2022 11:15
14.05.2022 11:15





Самостоятельно провели спасательную операцию жители поселка Песчанка в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель поселка Антон Белов, ЧП с животным произошло на ерике, куда корова пришла на водопой. Она увязла ногами в иле и не смогла самостоятельно выбраться на берег.
- У нас есть поселковый чат. Один из жителей туда написал, что увидел корову, которая уже три часа стоит в воде. Приехали, посмотрели, стоит. Сама выбраться не может, видимо увязла. Там еще берег крутой, а переплыть на другой она не может – сил уже нет, - рассказал Белов.
По его словам, смерть коровы принесла бы немало бед жителям поселка, так как вода в ерике оказалась бы отравленной трупными ядами.
- Здесь стоят гидрозатворы, которые сотрудники МЧС открывают только в период половодья. Вода набирается и затворы опускаются. Получается, что в остальное время вода здесь стоит, нагревается. Многие берут отсюда воду для технических нужд, так как водоснабжения в поселке нет, - пояснил собеседник агентства.
За помощью местные жители обратились в МЧС и администрацию города Краснослободска, но там им отказали, пояснив, что этим не занимаются. В администрации города посоветовали решать этот вопрос с владельцем коровы.



Тогда на помощь вновь пришел поселковый чат. Через него нашлись 6-7 добровольцев, которые вызвались вытащить скотину из воды. Корову обвязали тросом, подтянули к берегу и помогли выбраться из ерика. После спасения счастливое животное бросилось галопом к хозяйке, которая, как выяснилось, искала свою корову несколько часов.
Видео: Антон Белов/Вк

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