В Волгоградской области активизировались жадные до денег юристы

Общество 13.05.2022 09:39
13.05.2022 09:39
В Волгоградской области участились случаи навязывания жителям платных юридических услуг за правовые консультации, которые можно получить бесплатно. Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, о подобных фактах омбудсмену стало известно из обращений граждан.
Так, жительница Камышина, которая нуждалась в правовой консультации, отдала за сомнительные юридические услуги 50 тысяч рублей.
В своем обращении к уполномоченному женщина сообщила, что решила получить правовую помощь с целью проведения обстоятельного медицинского обследования сына в ходе комиссионного освидетельствования. Молодой человек, имеющий серьезное заболевание, проходит мероприятия по призыву на воинскую службу. В частной юридической фирме, куда обратилась женщина, ей предложили заключить договор на оказание юридических услуг.
- Вместо разъяснения положений действующего законодательства, регламентирующего порядок и уполномоченных должностных лиц при вынесении решения о степени годности гражданина к воинской службе, за подписью женщины были направлены письма 18-ти адресатам в виде различных органов власти, подавляющее большинство из которых, не обладало компетенцией по рассмотрению вопроса, - сообщили в пресс-службе омбудсмена.
В итоге женщина совершенно бесплатно получила исчерпывающие правовые разъяснения от волгоградского Уполномоченного по правам человека, что также состоялось бы и при ее непосредственном обращении.
В аппарате омбудсмена отмечают, что ряд категорий граждан, к которым относятся пенсионеры, инвалиды, малоимущие, согласно федеральному законодательству, имеют право получать юридическую помощь бесплатно. Правовую поддержку граждане могут получать в органах исполнительной власти, государственных юридических бюро, в адвокатских и нотариальных палатах.
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