Только львы забинтованы: показываем, как изменился НЭТ с начала реставрации в Волгограде

В Волгограде завершается первый этап реконструкции Нового экспериментального театра. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 12 мая, подрядчик привел в порядок фундамент, фасад, кровлю, а также скульптуры на крыше и во внутреннем дворике. И пускай львы еще не полностью открыты публике, все остальное выглядит красиво и монументально.





— Строители выполнили усиление и гидроизоляцию фундамента, отремонтировали кровлю, обновили фасад и колонны, произвели замену наружных инженерных сетей, — сообщил информагентству в комитете культуры Волгоградской области. — Сейчас рабочие приступили к благоустройству территории.













Отреставрированы скульптуры трех муз на портике и львов во внутреннем дворе. Восстановлены поврежденные декоративные элементы лепнины. На фасаде здания, являющегося объектом культурного наследия, установлена система архитектурного освещения, подчеркивающая красоту театра в темное время суток.









Трехметровые статуи муз реставрировались под неусыпным контролем столичных специалистов. Скульптуры, установленные в 1952 году заветно обветшали и частично разрушились. Статуи очищали вручную, а затем меняли армированные части. После фигуры заново бетонировали.

Фото: администрация Волгоградской области

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