Общество 12.07.2021 17:31
0
12.07.2021 17:31
Реставрация муз на крыше Нового экспериментального театра входит в решающую стадию: работы выполнены на 60%, скульптуры готовят к покраске и финишной отделке. Как сообщил ИА «Высота 102» представитель подрядной организации АО «Приволжтрансстрой» Евгений Белоусов, на 90-95% готов к покраске фасад театра, в течение 2-3 недель будут завершены работы на центральной части здания.
Методика реставрации скульптур муз, представляющих собой трехметровые статуи, была разработана и применяется под строгим контролем московских специалистов. Скульптуры были установлены в 1952 году и с тех пор значительно обветшали и частично разрушились. Несколько бригад во главе со скульпторами вручную очистили статуи и заменили армированные части, фигуры заново бетонируются.
Реставрация муз волгоградского НЭТ проводится в рамках большого ремонта здания театра, которое входит в комплекс исторической застройки улицы Мира. Объем работ предусматривает реконструкцию двух крылец, террас на дворовом и парковом фасадах, установку нового архитектурного освещения. С отмостки переднего и бокового фасадов исчезнут информационные щиты, внешние блоки сплит-систем, оконные решетки, прожекторы и козырьки, которые не вписываются в первоначальный облик здания. Цоколь облицуют гранитными плитами темно-красного цвета, идентичными материалу 1980-х годов.
Реклама
Пустые фудкорты и толпы на прививку: ТЦ Волгограда встретили новые коронавирусные ограничения12.07.2021 19:35
Общество 12.07.2021 19:35
Мэрия Волгограда разорвала сорванный контракт на капремонт послевоенной школы12.07.2021 12:22
Общество 12.07.2021 12:22
Дополнительные пункты вакцинации откроются в Волгоградской области12.07.2021 11:16
Общество 12.07.2021 11:16
В Волгоградской области молодые семьи могут купить квартиру в ипотеку по ставке от 2% годовых12.07.2021 11:04
Общество 12.07.2021 11:04
Полетная программа из Волгограда в Турцию стартует в августе12.07.2021 10:16
Общество 12.07.2021 10:16
Будущее начинается сейчас: Волгоградский институт управления продолжает прием документов12.07.2021 09:05
Общество 12.07.2021 09:05
Футболистов волгоградского «Ротора» вакцинировали после матча с «Текстильщиком»11.07.2021 18:10
Общество 11.07.2021 18:10
В Волгоградской области похолодает до +14 градусов11.07.2021 17:17
Общество 11.07.2021 17:17
«Якобы мы богатые ребята»: московского блогера оштрафовали за поездку на кабриолете по парку в Волгограде11.07.2021 10:07
Общество 11.07.2021 10:07
Утомленных солнцем волгоградцев на диком пляже пытались вразумить сотрудники МЧС (ВИДЕО)10.07.2021 18:34
Общество 10.07.2021 18:34
Сертификаты на бесплатный шопинг разыграют среди вакцинированных в Волгограде10.07.2021 14:55
Общество 10.07.2021 14:55
Работа есть?: волгоградцев расспросят о ситуации на рынке труда10.07.2021 11:02
Общество 10.07.2021 11:02
Летний зной в Волгоградской области точечно разбавят ливни и грозы10.07.2021 09:38
Общество 10.07.2021 09:38
Транспорт и продукты проверили в Волгограде на коронавирус10.07.2021 09:20
Общество 10.07.2021 09:20
Вытаскивали трактором: под Волгоградом пожарные спасли попавшего в беду жеребенка09.07.2021 20:30
Общество 09.07.2021 20:30
Реклама