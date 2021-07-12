









Реставрация муз на крыше Нового экспериментального театра входит в решающую стадию: работы выполнены на 60%, скульптуры готовят к покраске и финишной отделке. Как сообщил ИА «Высота 102» представитель подрядной организации АО «Приволжтрансстрой» Евгений Белоусов, на 90-95% готов к покраске фасад театра, в течение 2-3 недель будут завершены работы на центральной части здания.

Методика реставрации скульптур муз, представляющих собой трехметровые статуи, была разработана и применяется под строгим контролем московских специалистов. Скульптуры были установлены в 1952 году и с тех пор значительно обветшали и частично разрушились. Несколько бригад во главе со скульпторами вручную очистили статуи и заменили армированные части, фигуры заново бетонируются.

Реставрация муз волгоградского НЭТ проводится в рамках большого ремонта здания театра, которое входит в комплекс исторической застройки улицы Мира. Объем работ предусматривает реконструкцию двух крылец, террас на дворовом и парковом фасадах, установку нового архитектурного освещения. С отмостки переднего и бокового фасадов исчезнут информационные щиты, внешние блоки сплит-систем, оконные решетки, прожекторы и козырьки, которые не вписываются в первоначальный облик здания. Цоколь облицуют гранитными плитами темно-красного цвета, идентичными материалу 1980-х годов.