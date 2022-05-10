В Волгограде назвали профессии, которые не дадут умереть с голода

Интересно, что предложения о работе с ежедневными выплатами не всегда предполагают самую скромную зарплату. Например, в Волгограде повару-универсалу в кафе предлагают зарплату от 50 000 рублей (ежедневный аванс + зарплата 2 раза в месяц), а кладовщик в пекарне может рассчитывать на 35 000 рублей в месяц (получать зарплату ежедневно или ежемесячно – выбирает сотрудник). Зарплата горничной на туристической стоянке (Волгоградская область) – от 25 000 рублей, но работодатель дополнительно обещает бесплатное питание. А официант в сеть ночных клубов в Волгограде может рассчитывать на зарплату от 45 000 рублей – 2000 рублей за смену + процент от выручки.
Но больше всего в Волгограде, Волжском и Камышине могут заработать курьеры – до 3400 рублей в день и от 43 до 104 тысяч рублей в месяц. Сборщику продуктовых заказов готовы платить от 1800 рублей в день и от 33 до 66 тысячи рублей в месяц. Разнорабочий может получать 1000 рублей в день на руки на стрижке кустов, уборке и мелком ремонте – от 20 до 22 тысячи рублей в месяц. Фотограф-консультант в Волжском имеет все шансы заработать от 25 до 35 тысячи рублей, работая 3-5 дней в неделю с ежедневными выплатами.