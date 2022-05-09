В Центральном районе Волгограда, а также частично в Ворошиловском, образовалась восьмикилометровая пробка на Первой Продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», за полчаса до салюта транспортный затор образовался по направлению к Мамаеву кургану.

– На всем протяжении проспекта Ленина от Аллеи Героев до Мамаева кургана в плотном ряду идут машины в сторону главной высоты России, – сообщает корреспондент информагентства. – Ощущение, что смотреть праздничный салют большинство горожан предпочли сегодня на Мамаевом кургане. Из-за этого и многокилометровая пробка.





Согласно сервису Яндекс.Карты, в районе Мамаева кургана скорость движения транспорта составляет сейчас не больше 5 километров в час. Пробка растянулась от станции Профсоюзной до «Красного Октября».

– Среди пешеходов тоже немало желающих увидеть «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. В данный момент пешеходная зона вдоль проспекта заполнена людьми. Такое было последний раз на Чемпионат мира, – добавляет корреспондент информагентства.

Скриншот: Яндекс.Карты