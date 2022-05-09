Общество

В Волгограде 8-километровая пробка перед салютом сковала Первую Продольную

Общество 09.05.2022 21:25
09.05.2022 21:25


В Центральном районе Волгограда, а также частично в Ворошиловском, образовалась восьмикилометровая пробка на Первой Продольной  магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», за полчаса до салюта транспортный затор образовался по направлению к Мамаеву кургану. 

– На всем протяжении проспекта Ленина от Аллеи Героев до Мамаева кургана в плотном ряду идут машины в сторону главной высоты России, – сообщает корреспондент информагентства. – Ощущение, что смотреть праздничный салют большинство горожан предпочли сегодня на Мамаевом кургане. Из-за этого и многокилометровая пробка. 


Согласно сервису Яндекс.Карты, в районе Мамаева кургана скорость движения транспорта составляет сейчас не больше 5 километров в час. Пробка растянулась от станции Профсоюзной до «Красного Октября». 

– Среди пешеходов тоже немало желающих увидеть «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. В данный момент пешеходная зона вдоль проспекта заполнена людьми. Такое было последний раз на Чемпионат мира, – добавляет корреспондент информагентства. 

Скриншот: Яндекс.Карты 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
09.05.2022 22:47
Общество 09.05.2022 22:47

0
Далее
Общество
09.05.2022 21:43
Общество 09.05.2022 21:43

0
Далее
Общество
09.05.2022 19:54
Общество 09.05.2022 19:54

0
Далее
Общество
09.05.2022 19:10
Общество 09.05.2022 19:10

0
Далее
Общество
09.05.2022 17:50
Общество 09.05.2022 17:50

0
Далее
Общество
09.05.2022 17:07
Общество 09.05.2022 17:07

0
Далее
Общество
09.05.2022 16:39
Общество 09.05.2022 16:39

0
Далее
Общество
09.05.2022 14:54
Общество 09.05.2022 14:54

0
Далее
Общество
09.05.2022 14:10
Общество 09.05.2022 14:10

0
Далее
Общество
09.05.2022 12:41
Общество 09.05.2022 12:41

0
Далее
Общество
09.05.2022 12:28
Общество 09.05.2022 12:28

0
Далее
Общество
09.05.2022 11:41
Общество 09.05.2022 11:41

0
Далее
Общество
09.05.2022 11:02
Общество 09.05.2022 11:02

0
Далее
Общество
09.05.2022 10:47
Общество 09.05.2022 10:47

0
Далее
Общество
09.05.2022 10:19
Общество 09.05.2022 10:19

0
Далее

Лента новостей

22:47
В Волгограде отгремел салют Победы: фото с Мамаева кургана, набережной и ЦПКиОСмотреть фотографии
21:43
Тысячи волгоградцев дождались выступления ВалерииСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде 8-километровая пробка перед салютом сковала Первую ПродольнуюСмотреть фотографии
21:03
«Толпа — она не понимает!»: на видео попал конфликт полицейского и зрителя после парада в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:54
Хроника празднования 9 Мая в Волгограде: смотрим лучшие и необычные снимкиСмотреть фотографии
19:10
Опубликованы доходы чиновников, представляющих Волгоградскую область в МосквеСмотреть фотографии
18:16
В цеху заброшенного мясокомбината под Волгоградом нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде вечером 9 мая прогремит три салюта: где смотретьСмотреть фотографии
17:07
Волгоград 9 мая отметился в телеграм-канале Ксении СобчакСмотреть фотографии
16:39
Губернатор и тысячи волгоградцев на набережной Волгограда стали зрителями авиашоуСмотреть фотографии
15:30
В центре Волгограда нашли застреленным известного бизнесменаСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде «разблокировали» для транспорта проспект ЛенинаСмотреть фотографии
14:28
Рекордные 110 тысяч участников собрал «Бессмертный полк» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
Конца и края не видно: в Волгограде многотысячный «Бессмертный полк» показали с высотыСмотреть фотографии
12:41
Владимир Путин возглавил «Бессмертный полк» в СталинградеСмотреть фотографии
12:28
«Освобождению Донбасса – трехкратное "Ура!"»: в Волгограде стартовало шествие «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
11:41
Сотни горожан столпились у рамок на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
11:02
Волгоградский парад Победы закрыли самолеты с портретом ПутинаСмотреть фотографии
10:47
Лайнер авиакомпании «Россия» сломался в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:19
Губернатор Бочаров открыл в Волгограде парад ПобедыСмотреть фотографии
09:57
Зрителями парада на главной площади Волгограда стали фронтовики и тысячи горожанСмотреть фотографии
09:49
Волгоградцы сообщают о хакерской атаке ТВ-каналовСмотреть фотографии
09:28
Работа общественного транспорта в Волгограде 9 мая: как попасть в центр и выбраться из негоСмотреть фотографии
09:12
В центре Волгограда ввели запрет на продажу алкоголяСмотреть фотографии
08:33
Волгоград отмечает Победу: смотрите первый фоторепортаж этого дняСмотреть фотографии
08:19
В центре Волгограда введен пешеходный режим: будет перекрыт проспект ЛенинаСмотреть фотографии
07:00
Заметки астролога: рекомендации с 9 по 15 мая 2022г.Смотреть фотографии
22:04
Гнилой да Вшивое: в три водоема в Волго-Атубинской вольют 413 миллионовСмотреть фотографии
21:13
В Волгограде два человека пострадали при розжиге костра баллончикомСмотреть фотографии
20:47
Троих пострадавших в страшном ДТП доставили вертолетом в ВолгоградСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 
2006-2021 ООО "СВЖ"ОСТРОВ" Реклама на сайте
Яндекс.Метрика
Сетевое издание Информационное агентство "Высота 102" зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Регистрационный номер Эл № ФС77-73619 от 07.09.2018г. Главный редактор ИА "Высота 102" Соколова Евгения Александровна Учредитель ИА "Высота 102" - ООО "СВЖ "ОСТРОВ" Политика конфиденциальности Правила использования, перепечатки и цитирования материалов
e-mail: info@v102.ru
Редакция: (8442) 78-19-76
+7(937) 55-66-102
Рекламная служба: +7 927-532-46-08